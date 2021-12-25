Физик-ядерщик развеял миф об излучении бытовой техники

26 декабря 2021 в 09:03 Размер текста - 17 +

Бытовая техника не обладает радиационным излучением Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бытовая техника и мобильные телефоны безопасны для человека с точки зрения воздействия радиационного излучения. Об этом URA.RU рассказал сотрудник НИЯУ МИФИ, кандидат физико-математических наук, ветеран атомной энергетики и промышленности Александр Колдобский. «Если вы имеете в виду радиационную безопасность, то тут нечего обсуждать. Бытовые приборы имеет смысл обсуждать с точки зрения электробезопасности, пожарной безопасности, но это дается соответствующими регламентами. А с точки зрения радиационной безопасности это совершенно бессмысленное дело», — сказал Александр Колдобский. Также собеседник агентства отметил, что смартфоны не обладают радиационным излучением. «Я однажды ехал на работу и прочел в одной газетке, что очень опасным прибором, с точки зрения радиационной безопасности, является мобильный телефон. Вероятно, перед этим автору статьи сказали какую-то гадость по этому телефону, что он такое написал», — пошутил профессор. Однако, отметил кандидат технических наук Николай Милованов в беседе с URA.RU, смартфоны имеют другие излучения, которые вредны для человека. «Такого, конечно, нет у смартфонов, но там есть передатчик. У него радиоактивное, а электромагнитное излучение. Ничего полезного для здоровья нет. Люди, которые многие годы работали на радиолокационных станциях, за десяток лет иногда становились инвалидами», — рассказал собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бытовая техника и мобильные телефоны безопасны для человека с точки зрения воздействия радиационного излучения. Об этом URA.RU рассказал сотрудник НИЯУ МИФИ, кандидат физико-математических наук, ветеран атомной энергетики и промышленности Александр Колдобский. «Если вы имеете в виду радиационную безопасность, то тут нечего обсуждать. Бытовые приборы имеет смысл обсуждать с точки зрения электробезопасности, пожарной безопасности, но это дается соответствующими регламентами. А с точки зрения радиационной безопасности это совершенно бессмысленное дело», — сказал Александр Колдобский. Также собеседник агентства отметил, что смартфоны не обладают радиационным излучением. «Я однажды ехал на работу и прочел в одной газетке, что очень опасным прибором, с точки зрения радиационной безопасности, является мобильный телефон. Вероятно, перед этим автору статьи сказали какую-то гадость по этому телефону, что он такое написал», — пошутил профессор. Однако, отметил кандидат технических наук Николай Милованов в беседе с URA.RU, смартфоны имеют другие излучения, которые вредны для человека. «Такого, конечно, нет у смартфонов, но там есть передатчик. У него радиоактивное, а электромагнитное излучение. Ничего полезного для здоровья нет. Люди, которые многие годы работали на радиолокационных станциях, за десяток лет иногда становились инвалидами», — рассказал собеседник агентства.