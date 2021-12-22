Екатеринбуржец занял первое место в «Адской кухне»

На протяжении шоу Георгия часто и ругали, и хвалили Фото: «Пятница»

Повар из Екатеринбурга Георгий Матвеев по прозвищу «Золотой» победил в пятом сезоне кулинарного шоу «Адская кухня» шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева. Проект шел на протяжении четырех месяцев, за победу сражались 22 участника из разных городов.

«Мне понравился „Золотой“, потому что он в течение всего сезона шел достаточно настырно. Он мне запомнился тем, что он обладает знаниями большого количества кулинарных техник», — сказал о победителе Ивлев в эфире телеканала «Пятница».

Второе место в кулинарном соревновании заняла девушка из Челябинска Дарья Марьина. По правилам проекта победитель получает 1 млн рублей и возможность работать с Константином Ивлевым.