22 декабря 2021
21 декабря 2021

Екатеринбуржец занял первое место в «Адской кухне»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На протяжении шоу Георгия часто и ругали, и хвалили Фото:

Повар из Екатеринбурга Георгий Матвеев по прозвищу «Золотой» победил в пятом сезоне кулинарного шоу «Адская кухня» шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева. Проект шел на протяжении четырех месяцев, за победу сражались 22 участника из разных городов.

«Мне понравился „Золотой“, потому что он в течение всего сезона шел достаточно настырно. Он мне запомнился тем, что он обладает знаниями большого количества кулинарных техник», — сказал о победителе Ивлев в эфире телеканала «Пятница».

Второе место в кулинарном соревновании заняла девушка из Челябинска Дарья Марьина. По правилам проекта победитель получает 1 млн рублей и возможность работать с Константином Ивлевым.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Повар из Екатеринбурга Георгий Матвеев по прозвищу «Золотой» победил в пятом сезоне кулинарного шоу «Адская кухня» шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева. Проект шел на протяжении четырех месяцев, за победу сражались 22 участника из разных городов. «Мне понравился „Золотой“, потому что он в течение всего сезона шел достаточно настырно. Он мне запомнился тем, что он обладает знаниями большого количества кулинарных техник», — сказал о победителе Ивлев в эфире телеканала «Пятница». Второе место в кулинарном соревновании заняла девушка из Челябинска Дарья Марьина. По правилам проекта победитель получает 1 млн рублей и возможность работать с Константином Ивлевым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...