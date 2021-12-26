Мужчина 13 лет скрывался от правоохранительных органов и был задержан во время игры в футбол Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудники ГУФСИН и спецназ «Россы» во время футбольного матча задержали игрока, который 13 лет скрывался от колонии. В 2008 году суд Орджоникидзевского района назначил мужчине 3 года лишения свободы за разбой. На оглашение приговора он не явился и был объявлен в розыск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

«Сотрудники отдела розыска задержали осужденного, находившегося в розыске, во время мини-футбольного матча в спортивном комплексе „Калининец“. Разыскиваемый осужден приговором Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга от 07.10.2008 по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) к наказанию в виде 3 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима» — сообщает пресс-служба.

Оперативникам стало известно, что осужденный будет принимать участие в чемпионате по мини-футболу в Екатеринбурге. Прямо во время игры на стадионе «Калининец» сотрудники ГУФСИН и спецназ задержали игрока.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам