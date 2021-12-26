Из-за возмущения жителей подрядчик демонтировал дерево (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Еманжелинском районе в поселке Зауральском на главной площади поставили лысую елку. Местные жители во всем винят местную администрацию и жалуются на «позор» губернатору Челябинской области в группе «А.Л.Текслер ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

«Алексей Леонидович, вот с таким позором наши дети должны встречать Новый год. Знакомьтесь, это главная елка Зауральского поселения. Сегодня это убожество будут открывать», — написали главе региона жители.

В администрации Зауральского поселения URA.RU рассказали, что лысую елку, а точнее сосну, уже 27 декабря убрали с площади. Глава поселка Светлана Мченская выезжала утром на место инцидента и подрядчик заменил облезлую сосну на пышную елку.

Жители назвали новогоднее дерево убожеством и позором Фото: пользователь Ленчик Зорова, группа «А.Л.Текслер ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте»