26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

В челябинском районе поставили лысую елку. «Это позор». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение горящей свалки, село Миасское Красноармейского района Челябинской области, елки, полигон тбо, свалка, полигон тко, мусорка
Из-за возмущения жителей подрядчик демонтировал дерево (фото из архива) Фото:

В Еманжелинском районе в поселке Зауральском на главной площади поставили лысую елку. Местные жители во всем винят местную администрацию и жалуются на «позор» губернатору Челябинской области в группе «А.Л.Текслер ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

«Алексей Леонидович, вот с таким позором наши дети должны встречать Новый год. Знакомьтесь, это главная елка Зауральского поселения. Сегодня это убожество будут открывать», — написали главе региона жители.

В администрации Зауральского поселения URA.RU рассказали, что лысую елку, а точнее сосну, уже 27 декабря убрали с площади. Глава поселка Светлана Мченская выезжала утром на место инцидента и подрядчик заменил облезлую сосну на пышную елку.

Жители назвали новогоднее дерево убожеством и позором
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В Еманжелинском районе в поселке Зауральском на главной площади поставили лысую елку. Местные жители во всем винят местную администрацию и жалуются на «позор» губернатору Челябинской области в группе «А.Л.Текслер ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». «Алексей Леонидович, вот с таким позором наши дети должны встречать Новый год. Знакомьтесь, это главная елка Зауральского поселения. Сегодня это убожество будут открывать», — написали главе региона жители. В администрации Зауральского поселения URA.RU рассказали, что лысую елку, а точнее сосну, уже 27 декабря убрали с площади. Глава поселка Светлана Мченская выезжала утром на место инцидента и подрядчик заменил облезлую сосну на пышную елку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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