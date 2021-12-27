27 декабря 2021
26 декабря 2021
25 декабря 2021

Центр Челябинска воссоздали в Minecraft. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, геймер, ворлд оф тэнкс
Энтузиасты продолжают отстраивать виртуальный город Фото:

Центр Челябинска воссоздали в компьютерной игре Minecraft. Создатели виртуальной версии города, команда TeamCIS, продемонстрировала точную модель центра Челябинска в формате 1:1 в социальных сетях.

«Челябинск в Minecraft. Один из крупнейших, и быстрорастущий городов на нашем сервере!», — написали создатели в своей группе «TeamCIS | СНГ [Build The Earth]» в социальной сети «ВКонтакте».

В виртуальной версии города уже построены многие знаковые места Челябинска. Среди них площадь Революции, Драмтеатр, Кировка, Публичная библиотека и ЮУрГУ.

В комментариях пользователи просят о воссоздании еще двух городов Челябинской области Магнитогорска и Миасса. Создатели ответили, что разработка виртуальных версий возможна, если будут люди, готовые строить эти города.

Копия Площади Революции в Челябинске
Фото:
Копия Южно-Уральского государственного университета в Челябинске
Фото:

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Центр Челябинска воссоздали в компьютерной игре Minecraft. Создатели виртуальной версии города, команда TeamCIS, продемонстрировала точную модель центра Челябинска в формате 1:1 в социальных сетях. «Челябинск в Minecraft. Один из крупнейших, и быстрорастущий городов на нашем сервере!», — написали создатели в своей группе «TeamCIS | СНГ [Build The Earth]» в социальной сети «ВКонтакте». В виртуальной версии города уже построены многие знаковые места Челябинска. Среди них площадь Революции, Драмтеатр, Кировка, Публичная библиотека и ЮУрГУ. В комментариях пользователи просят о воссоздании еще двух городов Челябинской области Магнитогорска и Миасса. Создатели ответили, что разработка виртуальных версий возможна, если будут люди, готовые строить эти города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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