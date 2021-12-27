Энтузиасты продолжают отстраивать виртуальный город Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центр Челябинска воссоздали в компьютерной игре Minecraft. Создатели виртуальной версии города, команда TeamCIS, продемонстрировала точную модель центра Челябинска в формате 1:1 в социальных сетях.

«Челябинск в Minecraft. Один из крупнейших, и быстрорастущий городов на нашем сервере!», — написали создатели в своей группе «TeamCIS | СНГ [Build The Earth]» в социальной сети «ВКонтакте».

В виртуальной версии города уже построены многие знаковые места Челябинска. Среди них площадь Революции, Драмтеатр, Кировка, Публичная библиотека и ЮУрГУ.

В комментариях пользователи просят о воссоздании еще двух городов Челябинской области Магнитогорска и Миасса. Создатели ответили, что разработка виртуальных версий возможна, если будут люди, готовые строить эти города.

Копия Площади Революции в Челябинске Фото: группа «TeamCIS | СНГ [Build The Earth]» в «ВКонтакте»

Копия Южно-Уральского государственного университета в Челябинске Фото: группа «TeamCIS | СНГ [Build The Earth]» в «ВКонтакте»