В центре Челябинска появятся платные парковки

Власти планируют поставить поставить камеры, а также терминалы оплаты на новых паркингах Фото: Анна Майорова © URA.RU

В центре Челябинска планирую внедрить проект платных парковок. Пока речь идет об эксперименте, заявила 28 ноября мэр Наталья Котова в эфире радиостанции «КП-Челябинск».

«Главная задача эксперимента, чтобы платные места не использовались под стоянки для обычных жителей, которые оставляют машины на весь день. Это общественные места, куда приезжают на работу, сделать покупки и уехать, погулять по городу или перекусить», — пояснила Котова в прямом эфире.

Мэр отметила, что введение платных паркингов облегчит уборку снега по ночам. Планируется ввести проект платных парковок на шесть месяцев, затем провести мониторинг эффективности программы.

Решается вопрос с выбором мест под платные парковки. Пока речь идет про три площадки: напротив Южно-Уральской железной дороги, возле «Челябинвестбанка» и администрации города. Все три площадки находятся в центре города на Площади Революции, и на Театральной площади.

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