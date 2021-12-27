27 декабря 2021

Пермское предприятие отделалось штрафом за смерть рабочего

© Служба новостей «URA.RU»
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Работник нарушил требования безопасности Фото:

В Пермском крае на одном из предприятий завершилось расследование гибели работника. Как сообщили на официальном сайте госинспекции труда в Пермском крае, наказание ограничилось штрафом.

«Должностным лицом Государственной инспекции труда в Пермском крае установлено, что работник нарушил трудовую дисциплину в следствие чего погиб. Однако, оборудование, на котором он работал, было неисправно», — сообщили URA.RU в трудовой инспекции края.

В ведомстве добавили, что предприятие привлечено к административной ответственности за нарушение требований охраны. На него наложен штраф на сумму 375 тысяч рублей.

В августе во время взрыва на объекте компании «Яргео» — дочерней структуры «Новатэка» погибли пермские вахтовики. Взрыв произошел в результате допущенных нарушений правил безопасности при ведении работ. Всего при взрыве пострадало пять человек.

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В Пермском крае на одном из предприятий завершилось расследование гибели работника. Как сообщили на официальном сайте госинспекции труда в Пермском крае, наказание ограничилось штрафом. «Должностным лицом Государственной инспекции труда в Пермском крае установлено, что работник нарушил трудовую дисциплину в следствие чего погиб. Однако, оборудование, на котором он работал, было неисправно», — сообщили URA.RU в трудовой инспекции края. В ведомстве добавили, что предприятие привлечено к административной ответственности за нарушение требований охраны. На него наложен штраф на сумму 375 тысяч рублей. В августе во время взрыва на объекте компании «Яргео» — дочерней структуры «Новатэка» погибли пермские вахтовики. Взрыв произошел в результате допущенных нарушений правил безопасности при ведении работ. Всего при взрыве пострадало пять человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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