Пермское предприятие отделалось штрафом за смерть рабочего

Работник нарушил требования безопасности Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Пермском крае на одном из предприятий завершилось расследование гибели работника. Как сообщили на официальном сайте госинспекции труда в Пермском крае, наказание ограничилось штрафом.

«Должностным лицом Государственной инспекции труда в Пермском крае установлено, что работник нарушил трудовую дисциплину в следствие чего погиб. Однако, оборудование, на котором он работал, было неисправно», — сообщили URA.RU в трудовой инспекции края.

В ведомстве добавили, что предприятие привлечено к административной ответственности за нарушение требований охраны. На него наложен штраф на сумму 375 тысяч рублей.

В августе во время взрыва на объекте компании «Яргео» — дочерней структуры «Новатэка» погибли пермские вахтовики. Взрыв произошел в результате допущенных нарушений правил безопасности при ведении работ. Всего при взрыве пострадало пять человек.