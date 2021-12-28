28 декабря 2021

Челябинский суд отказал компенсировать ущерб за подмену детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Семьи будут обжаловать решение Кизильского суда (фото из архива) Фото:

Кизильский районный суд (Челябинская область) отказал двум семьям в компенсации за подмену детей в роддоме. Как сообщил URA.RU правозащитник Вячеслав Курилин, представляющий интересы истцов, за свои моральные страдания каждая семья хотела получить с государства по 10 млн рублей.

«Решение суда обескуражило всех участников процесса: и родителей и детей, которых подменили в детстве. Факт подмены детей в роддоме, факт их моральных и физических страданий в суде установлен. Ведь до драки дело доходило. А вот выплатить компенсации семьям суд отказал», — рассказал URA.RU Курилин.

Василя Баймурзина и Валентина Баулина 38 лет назад родились в Кизильском роддоме. Много лет спустя выяснилось, что детей в роддоме подменили, а матери воспитывали чужих дочерей. Женщины рассказывали в суде о внутренних конфликтах в семье: ревности со стороны супругов и даже рукоприкладстве, которые привели к сердечным приступам.

«До 1991 года в отечественном законодательстве не было такого понятия, как моральные страдания. Поскольку подмена детей произошла много лет назад, то суд посчитал, что страдания семей прекратились до 1991 года и дальше, как отрезало. Это очень странный вывод, поскольку имеется судебная практика по взысканию компенсации за моральный вред по подобным делам», — заявил правозащитник.

Пострадавшие семьи с решением Кизильского суда не согласились. Истцы ждут полного решения суда и станут его обжаловать в Челябинском облсуде. Ранее сообщалось, что семьи планировали получить компенсацию и на эти деньги переехать жить за пределы региона, поскольку шлейф от этого скандала до сих пор сопровождает всех участников.

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Кизильский районный суд (Челябинская область) отказал двум семьям в компенсации за подмену детей в роддоме. Как сообщил URA.RU правозащитник Вячеслав Курилин, представляющий интересы истцов, за свои моральные страдания каждая семья хотела получить с государства по 10 млн рублей. «Решение суда обескуражило всех участников процесса: и родителей и детей, которых подменили в детстве. Факт подмены детей в роддоме, факт их моральных и физических страданий в суде установлен. Ведь до драки дело доходило. А вот выплатить компенсации семьям суд отказал», — рассказал URA.RU Курилин. Василя Баймурзина и Валентина Баулина 38 лет назад родились в Кизильском роддоме. Много лет спустя выяснилось, что детей в роддоме подменили, а матери воспитывали чужих дочерей. Женщины рассказывали в суде о внутренних конфликтах в семье: ревности со стороны супругов и даже рукоприкладстве, которые привели к сердечным приступам. «До 1991 года в отечественном законодательстве не было такого понятия, как моральные страдания. Поскольку подмена детей произошла много лет назад, то суд посчитал, что страдания семей прекратились до 1991 года и дальше, как отрезало. Это очень странный вывод, поскольку имеется судебная практика по взысканию компенсации за моральный вред по подобным делам», — заявил правозащитник. Пострадавшие семьи с решением Кизильского суда не согласились. Истцы ждут полного решения суда и станут его обжаловать в Челябинском облсуде. Ранее сообщалось, что семьи планировали получить компенсацию и на эти деньги переехать жить за пределы региона, поскольку шлейф от этого скандала до сих пор сопровождает всех участников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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