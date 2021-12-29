29 декабря 2021

Бывший челябинский замминистра раздавал колбасу на улице. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на объект накопленного вреда (городская свалка). Челябинск, безруков виталий
Колбасу раздавал бывший замминистра экологии региона Виталий Безруков (архивное фото) Фото:

Бывший замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков 30 декабря раздавал бесплатно колбасу прохожим. Об этом URA.RU сообщили читатели, увидевшие этот процесс и приславшие фото экс-чиновника.

«В Калининском районе мужчина бесплатно раздавал колбасу всем желающим. Присмотрелись, а это Безруков», — рассказал URA.RU читатель.

Безруков подтвердил URA.RU, что раздавал колбасу. Он объяснил это тем, что ему захотелось в канун Нового года сделать приятное незнакомым людям. До вечера он раздал 200 палок колбасы, купленной на свои деньги.

«Сначала народ боялся подвоха, не верили, что это бесплатно, потом думали, что я депутат. В итоге благодарили. Я люблю устраивать такие акции в канун Нового года», — рассказал URA.RU Безруков.

Безруков ушел с поста замминистра экологии 2 ноября по собственному желанию. Свое увольнение личными причинами и желанием больше проводить время с семьей. Чуть больше месяца назад у Безрукова родилась дочь.

Бывший заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков раздает колбасу
Виталий Безруков раздавал колбасу 30 декабря
Фото:
Бывший заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков раздает колбасу
Во время акции Безруков раздал 200 палок колбасы
Фото:
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Бывший замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков 30 декабря раздавал бесплатно колбасу прохожим. Об этом URA.RU сообщили читатели, увидевшие этот процесс и приславшие фото экс-чиновника. «В Калининском районе мужчина бесплатно раздавал колбасу всем желающим. Присмотрелись, а это Безруков», — рассказал URA.RU читатель. Безруков подтвердил URA.RU, что раздавал колбасу. Он объяснил это тем, что ему захотелось в канун Нового года сделать приятное незнакомым людям. До вечера он раздал 200 палок колбасы, купленной на свои деньги. «Сначала народ боялся подвоха, не верили, что это бесплатно, потом думали, что я депутат. В итоге благодарили. Я люблю устраивать такие акции в канун Нового года», — рассказал URA.RU Безруков. Безруков ушел с поста замминистра экологии 2 ноября по собственному желанию. Свое увольнение личными причинами и желанием больше проводить время с семьей. Чуть больше месяца назад у Безрукова родилась дочь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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