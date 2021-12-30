Сайты с поддельными QR-кодами будут блокировать без решения суда

Президент РФ Владимир Путин разрешил блокировать сайты, продающие поддельные сертификаты о вакцинации, дипломы о высшем образовании и водительские права, без решения суда. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Часть 1 ФЗ „Об информации“ дополнить словами „предложение о приобретении поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей“», — говорится в тексте документа. Таким образом, ведомства смогут блокировать подобные сайты без решения суда.
Такая же норма распространяется на оправдание экстремистской и террористической деятельности. Ресурсы, распространяющие такую информацию, также будут блокироваться во внесудебном порядке.
Президент РФ Владимир Путин разрешил блокировать сайты, продающие поддельные сертификаты о вакцинации, дипломы о высшем образовании и водительские права, без решения суда. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Часть 1 ФЗ „Об информации“ дополнить словами „предложение о приобретении поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей“», — говорится в тексте документа. Таким образом, ведомства смогут блокировать подобные сайты без решения суда. Такая же норма распространяется на оправдание экстремистской и террористической деятельности. Ресурсы, распространяющие такую информацию, также будут блокироваться во внесудебном порядке.