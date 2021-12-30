Сайты с поддельными QR-кодами будут блокировать без решения суда

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Роскомнадзор. Екатеринбург, роскомнадзор
Владимир Путин подписал закон о досудебной блокировки сайтов с поддельными QR-кодами Фото:

Президент РФ Владимир Путин разрешил блокировать сайты, продающие поддельные сертификаты о вакцинации, дипломы о высшем образовании и водительские права, без решения суда. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Часть 1 ФЗ „Об информации“ дополнить словами „предложение о приобретении поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей“», — говорится в тексте документа. Таким образом, ведомства смогут блокировать подобные сайты без решения суда.

Такая же норма распространяется на оправдание экстремистской и террористической деятельности. Ресурсы, распространяющие такую информацию, также будут блокироваться во внесудебном порядке.

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Президент РФ Владимир Путин разрешил блокировать сайты, продающие поддельные сертификаты о вакцинации, дипломы о высшем образовании и водительские права, без решения суда. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Часть 1 ФЗ „Об информации“ дополнить словами „предложение о приобретении поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей“», — говорится в тексте документа. Таким образом, ведомства смогут блокировать подобные сайты без решения суда. Такая же норма распространяется на оправдание экстремистской и террористической деятельности. Ресурсы, распространяющие такую информацию, также будут блокироваться во внесудебном порядке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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