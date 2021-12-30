Сайты с поддельными QR-кодами будут блокировать без решения суда 30 декабря 2021 в 22:34 Размер текста - 17 + Владимир Путин подписал закон о досудебной блокировки сайтов с поддельными QR-кодами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент РФ Владимир Путин разрешил блокировать сайты, продающие поддельные сертификаты о вакцинации, дипломы о высшем образовании и водительские права, без решения суда. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Часть 1 ФЗ „Об информации“ дополнить словами „предложение о приобретении поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей“», — говорится в тексте документа. Таким образом, ведомства смогут блокировать подобные сайты без решения суда. Такая же норма распространяется на оправдание экстремистской и террористической деятельности. Ресурсы, распространяющие такую информацию, также будут блокироваться во внесудебном порядке. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент РФ Владимир Путин разрешил блокировать сайты, продающие поддельные сертификаты о вакцинации, дипломы о высшем образовании и водительские права, без решения суда. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Часть 1 ФЗ „Об информации“ дополнить словами „предложение о приобретении поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей“», — говорится в тексте документа. Таким образом, ведомства смогут блокировать подобные сайты без решения суда. Такая же норма распространяется на оправдание экстремистской и террористической деятельности. Ресурсы, распространяющие такую информацию, также будут блокироваться во внесудебном порядке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям