Путин разрешил по-новому использовать водительские права

31 декабря 2021 в 00:22 Размер текста - 17 +

Путин разрешил россиянам по-новому применять водительские права Фото: Александр Мамаев © URA.RU Россияне смогут использовать водительские права в качестве идентификации своей личности при денежных операциях. Данные закон подписал Президент России Владимир Путин. Представители банков и других организаций смогут осуществлять операции с денежными средствами или другим имуществом, проводить идентификацию личности упрощенным способом, спрашивая у клиента только паспорт и права. Соответствующие правки Поправки внесены в статью 7-го закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Упрощенная идентификация будет проводиться в том случае, если клиент переводит деньги без открытия банковского счета, либо если кредитная организация выдает клиенту карту. Ранее такими правами обладали лишь профессиональные участники рынка ценных бумаг. Тогда для идентификации личности требовались паспортные данные и данные ИНН или СНИЛС. Теперь, согласно закону, по-новому идентифицировать личность человека смогут операторы мобильной связи, почтовые отделения, страховые компании, лизинговые компании и ломбарды. В России с 1 марта россиянам будет труднее получить права. Теперь врачи смогут отправить будущих водителей на дополнительную сдачу теста на алкоголь, если они подозрительно себя ведут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне смогут использовать водительские права в качестве идентификации своей личности при денежных операциях. Данные закон подписал Президент России Владимир Путин. Представители банков и других организаций смогут осуществлять операции с денежными средствами или другим имуществом, проводить идентификацию личности упрощенным способом, спрашивая у клиента только паспорт и права. Соответствующие правки Поправки внесены в статью 7-го закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Упрощенная идентификация будет проводиться в том случае, если клиент переводит деньги без открытия банковского счета, либо если кредитная организация выдает клиенту карту. Ранее такими правами обладали лишь профессиональные участники рынка ценных бумаг. Тогда для идентификации личности требовались паспортные данные и данные ИНН или СНИЛС. Теперь, согласно закону, по-новому идентифицировать личность человека смогут операторы мобильной связи, почтовые отделения, страховые компании, лизинговые компании и ломбарды. В России с 1 марта россиянам будет труднее получить права. Теперь врачи смогут отправить будущих водителей на дополнительную сдачу теста на алкоголь, если они подозрительно себя ведут.