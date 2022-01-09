Легковая машина влетела на остановку общественного транспорта в Челябинске, где находились люди. Один человек погиб, сообщили URA.RU очевидцы.
«ЧП произошло в середине дня 10 января на остановке „Поселок Бабушкина“. Ford Fiesta въехал на остановку и врезался в киоск „Союзпечати“. На месте много полиции и тело погибшей женщины, укрытое черной тканью. Несколько машин скорой помощи уже разъехались, пострадавших увезли в больницы», — рассказал URA.RU читатель.
«Предварительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. В итоге машина выехала на остановку и сбила пешехода. Пострадавший погиб на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», сообщили URA.RU в управлении ГИБДД по Челябинску.
На месте ЧП остались обломки и как минимум одно тело
Легковая машина влетела на остановку общественного транспорта в Челябинске, где находились люди. Один человек погиб, сообщили URA.RU очевидцы. «ЧП произошло в середине дня 10 января на остановке „Поселок Бабушкина“. Ford Fiesta въехал на остановку и врезался в киоск „Союзпечати“. На месте много полиции и тело погибшей женщины, укрытое черной тканью. Несколько машин скорой помощи уже разъехались, пострадавших увезли в больницы», — рассказал URA.RU читатель. «Предварительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. В итоге машина выехала на остановку и сбила пешехода. Пострадавший погиб на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», сообщили URA.RU в управлении ГИБДД по Челябинску.