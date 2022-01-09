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В Челябинске машина въехала на остановку и насмерть сбила женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, врач, медики, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
На месте работают медики, экстренные службы и полиция Фото:

Легковая машина влетела на остановку общественного транспорта в Челябинске, где находились люди. Один человек погиб, сообщили URA.RU очевидцы.

«ЧП произошло в середине дня 10 января на остановке „Поселок Бабушкина“. Ford Fiesta въехал на остановку и врезался в киоск „Союзпечати“. На месте много полиции и тело погибшей женщины, укрытое черной тканью. Несколько машин скорой помощи уже разъехались, пострадавших увезли в больницы», — рассказал URA.RU читатель.

«Предварительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. В итоге машина выехала на остановку и сбила пешехода. Пострадавший погиб на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», сообщили URA.RU в управлении ГИБДД по Челябинску.

ДТП на остановке. Челябинск
На месте ЧП остались обломки и как минимум одно тело
Фото:

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Легковая машина влетела на остановку общественного транспорта в Челябинске, где находились люди. Один человек погиб, сообщили URA.RU очевидцы. «ЧП произошло в середине дня 10 января на остановке „Поселок Бабушкина“. Ford Fiesta въехал на остановку и врезался в киоск „Союзпечати“. На месте много полиции и тело погибшей женщины, укрытое черной тканью. Несколько машин скорой помощи уже разъехались, пострадавших увезли в больницы», — рассказал URA.RU читатель. «Предварительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. В итоге машина выехала на остановку и сбила пешехода. Пострадавший погиб на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», сообщили URA.RU в управлении ГИБДД по Челябинску.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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