10 января 2022
09 января 2022
08 января 2022

В Челябинской области ограничат движение на дороге в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытия трассы будут производиться по ночам Фото:

На двух участках автодороги А-310 Челябинск—Троицк—граница с Республикой Казахстан 11 и 12 января вводится ограничение движения вплоть до полной остановки транспорта. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Управление дорог „Южный Урал“».

«На 30-м и 40-м километрах трассы А-310 будут проводиться работы по установке модульных пешеходных переходов. В связи с этим 11 и 12 января вводится временное ограничение движения в виде снижения скорости, а также временное перекрытие с полной остановкой движения», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Скорость водителям придется снижать 22:00 до 23:30 11 января, а также с 00:00 до 01:30, с 02:30 до 04:00 и с 04:30 до 05:00 12 января. Для монтажа пролетного строения надземного перехода на 30-м и 40-м километрах будет полностью остановлено движение с 23:30 до 00:00 11 января и с 04:00 до 04:30 12 января.

Дорожники просят автомобилистов учесть эти обстоятельства, планируя поездки. Участки, на которых проводятся работы, будут выделены специальными знаками.

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На двух участках автодороги А-310 Челябинск—Троицк—граница с Республикой Казахстан 11 и 12 января вводится ограничение движения вплоть до полной остановки транспорта. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Управление дорог „Южный Урал“». «На 30-м и 40-м километрах трассы А-310 будут проводиться работы по установке модульных пешеходных переходов. В связи с этим 11 и 12 января вводится временное ограничение движения в виде снижения скорости, а также временное перекрытие с полной остановкой движения», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Скорость водителям придется снижать 22:00 до 23:30 11 января, а также с 00:00 до 01:30, с 02:30 до 04:00 и с 04:30 до 05:00 12 января. Для монтажа пролетного строения надземного перехода на 30-м и 40-м километрах будет полностью остановлено движение с 23:30 до 00:00 11 января и с 04:00 до 04:30 12 января. Дорожники просят автомобилистов учесть эти обстоятельства, планируя поездки. Участки, на которых проводятся работы, будут выделены специальными знаками.
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