В Нижегородской области нашли тело девочки, которую искали 8 лет

11 января 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

В 2015 году предварительное расследование по данному уголовному делу было приостановлено Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Нижегородской области нашли тело 15-летней девочки, которая пропала в 2013 году. Труп обнаружил грибник в лесополосе р. п. Гидроторф в 2,5 км от дома, где она жила. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ на своем официальном сайте. «Осенью 2021 года в лесополосе р. п. Гидроторф были обнаружены костные останки человека. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что повреждений криминального характера на останках не имеется. Кроме того, родственники пропавшей девочки опознали одежду, в которой была их девочка в 2013 году», — говорится в пресс-релизе. Девочка с синдромом Дауна вышла на прогулку 21 июня 2013 года и исчезла. Ее искал весь город — полиция, волонтеры и местные жители. Территорию, где нашли труп, в ходе розысков волонтеры обходили несколько раз. Следственный комитет будет выяснять, почему тело не удалось обнаружить сразу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Нижегородской области нашли тело 15-летней девочки, которая пропала в 2013 году. Труп обнаружил грибник в лесополосе р. п. Гидроторф в 2,5 км от дома, где она жила. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ на своем официальном сайте. «Осенью 2021 года в лесополосе р. п. Гидроторф были обнаружены костные останки человека. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что повреждений криминального характера на останках не имеется. Кроме того, родственники пропавшей девочки опознали одежду, в которой была их девочка в 2013 году», — говорится в пресс-релизе. Девочка с синдромом Дауна вышла на прогулку 21 июня 2013 года и исчезла. Ее искал весь город — полиция, волонтеры и местные жители. Территорию, где нашли труп, в ходе розысков волонтеры обходили несколько раз. Следственный комитет будет выяснять, почему тело не удалось обнаружить сразу.