В Нижегородской области нашли тело девочки, которую искали 8 лет

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Озеро Шарташ зимой. Екатеринбург, шарташ, березовый лес
В 2015 году предварительное расследование по данному уголовному делу было приостановлено Фото:

В Нижегородской области нашли тело 15-летней девочки, которая пропала в 2013 году. Труп обнаружил грибник в лесополосе р. п. Гидроторф в 2,5 км от дома, где она жила. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ на своем официальном сайте.

«Осенью 2021 года в лесополосе р. п. Гидроторф были обнаружены костные останки человека. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что повреждений криминального характера на останках не имеется. Кроме того, родственники пропавшей девочки опознали одежду, в которой была их девочка в 2013 году», — говорится в пресс-релизе.

Девочка с синдромом Дауна вышла на прогулку 21 июня 2013 года и исчезла. Ее искал весь город — полиция, волонтеры и местные жители. Территорию, где нашли труп, в ходе розысков волонтеры обходили несколько раз. Следственный комитет будет выяснять, почему тело не удалось обнаружить сразу.

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В Нижегородской области нашли тело 15-летней девочки, которая пропала в 2013 году. Труп обнаружил грибник в лесополосе р. п. Гидроторф в 2,5 км от дома, где она жила. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ на своем официальном сайте. «Осенью 2021 года в лесополосе р. п. Гидроторф были обнаружены костные останки человека. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что повреждений криминального характера на останках не имеется. Кроме того, родственники пропавшей девочки опознали одежду, в которой была их девочка в 2013 году», — говорится в пресс-релизе. Девочка с синдромом Дауна вышла на прогулку 21 июня 2013 года и исчезла. Ее искал весь город — полиция, волонтеры и местные жители. Территорию, где нашли труп, в ходе розысков волонтеры обходили несколько раз. Следственный комитет будет выяснять, почему тело не удалось обнаружить сразу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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