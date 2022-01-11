В челябинской школе детей оставили в здании после «минирования»

Для поиска взрывчатки привлекали кинологов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители села Еткуль пожаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на то, что детей не стали эвакуировать из школы после сигнала о минировании. По мнению родителей, местное управление образования игнорирует нормы безопасности.

«В полицию села Еткуль 10 января поступил анонимный звонок о том, что заминирована школа. Полиция и кинологи осматривали здания начальной и средней школ дважды — в 10:00 и в 13:00. Некоторые дети были напуганы и звонили родителям, но эвакуация детей и педагогов из школ не произошла», — написала Анна П. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

По словам жительницы, родителей беспокоит произошедшее и крайне интересует вопрос: какими законами, распоряжениями и положениями руководствовалось местное управление образования? По мнению автора жалобы, жизням детей угрожала опасность, ведь никто заранее не знает, шуточный звонок или существует реальная угроза теракта.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Еткульского района. В администрации пообещали подготовить ответ позже.

Ранее несколько школ Екатеринбурга утром 12 января получили сообщения о минировании. Родители учеников рассказали, что детей сразу начали эвакуировать. В организации массовых минирований школ Екатеринбурга, а также Тюмени, подозревается человек, проживающий в Латвии.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам