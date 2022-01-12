12 января 2022

Екатеринбуржец нашел таракана в кока-коле «Макдоналдс». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ред вингс. Челябинск., кока-кола
Екатеринбуржец больше не хочет пить кока-колу Фото:

Житель Екатеринбурга Андрей Коростелев нашел на дне стакана с кока-колой в кафе «Макдональдс» возле станции метро «Уралмаш» таракана. Пост об этом мужчина разместил в группе «Черный список Екатеринбург» во «ВКонтакте».

«Посетили вечером 11 января Макдональдс у метро Уралмаш. В заказ входила кола 0,5, на дне которой был найден таракан. На наш шок и ужас работник отреагировал словами „ой, давайте я вам налью другую колу“. После этого обратились к менеджеру, который просто молча забрал стакан и ушел», — написал Андрей Коростелев.

Екатеринбуржец добавил, что сотрудники заведения ему пояснили, что в торговом центре травят тараканов. «Все они сбежали к нам», — цитирует менеджеров ресторана клиент. Он отметил, что не дождался от персонала извинений.

«Людям, которые столкнулись с этой ситуацией, рекомендуем обратиться в Управление Роспотребнадзора. Удобнее всего сделать это с помощью сервиса на сайте нашего ведомства», — прокомментировала URA.RU пресс-секретарь свердловского управления Наталия Лукьянцева. Она добавила, что по данному обращению надзорным органом будет проведена проверка соблюдения в заведении норм санэпидзаконодательства и приняты меры.

Мертвое насекомое покоилось на дне стакана с напитком
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Житель Екатеринбурга Андрей Коростелев нашел на дне стакана с кока-колой в кафе «Макдональдс» возле станции метро «Уралмаш» таракана. Пост об этом мужчина разместил в группе «Черный список Екатеринбург» во «ВКонтакте». «Посетили вечером 11 января Макдональдс у метро Уралмаш. В заказ входила кола 0,5, на дне которой был найден таракан. На наш шок и ужас работник отреагировал словами „ой, давайте я вам налью другую колу“. После этого обратились к менеджеру, который просто молча забрал стакан и ушел», — написал Андрей Коростелев. Екатеринбуржец добавил, что сотрудники заведения ему пояснили, что в торговом центре травят тараканов. «Все они сбежали к нам», — цитирует менеджеров ресторана клиент. Он отметил, что не дождался от персонала извинений. «Людям, которые столкнулись с этой ситуацией, рекомендуем обратиться в Управление Роспотребнадзора. Удобнее всего сделать это с помощью сервиса на сайте нашего ведомства», — прокомментировала URA.RU пресс-секретарь свердловского управления Наталия Лукьянцева. Она добавила, что по данному обращению надзорным органом будет проведена проверка соблюдения в заведении норм санэпидзаконодательства и приняты меры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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