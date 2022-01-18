В ПФР объяснили, кому будет проще получить компенсацию по ОСАГО

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Инвалидам можно будет не писать заявлений на получение льготы по ОСАГО Фото:

Россияне с любой степенью инвалидности имеют право на компенсацию 50% уплаченной суммы по полису ОСАГО. При этом с 2022 года получить льготу можно будет без подачи отдельного заявления и документов, сообщили в Пенсионном фонде РФ.

«С 2022 года компенсация вместе с рядом других выплат передана Пенсионному фонду России и назначается его территориальными отделениями. Одним из условий оформления компенсации в соответствии с действующим регламентом является предъявление инвалидом или его представителем полиса ОСАГО. С переходом услуги в Пенсионный фонд планируется исключить эту обязанность и полностью автоматизировать назначение компенсации», — говорится на сайте ПФР.

До внедрения автоматической системы инвалиду или его представителю необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства с полисом ОСАГО. Компенсация положена инвалидам, которым транспорт необходим по медицинским показаниям.

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Россияне с любой степенью инвалидности имеют право на компенсацию 50% уплаченной суммы по полису ОСАГО. При этом с 2022 года получить льготу можно будет без подачи отдельного заявления и документов, сообщили в Пенсионном фонде РФ. «С 2022 года компенсация вместе с рядом других выплат передана Пенсионному фонду России и назначается его территориальными отделениями. Одним из условий оформления компенсации в соответствии с действующим регламентом является предъявление инвалидом или его представителем полиса ОСАГО. С переходом услуги в Пенсионный фонд планируется исключить эту обязанность и полностью автоматизировать назначение компенсации», — говорится на сайте ПФР. До внедрения автоматической системы инвалиду или его представителю необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства с полисом ОСАГО. Компенсация положена инвалидам, которым транспорт необходим по медицинским показаниям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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