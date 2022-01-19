19 января 2022

В екатеринбургскую воинскую часть завезли 200 кг опасного мяса

© Служба новостей «URA.RU»
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Некачественная продукция была уничтожена (архивное фото) Фото:

В одну из воинских частей Екатеринбурга было завезено более 200 кг небезопасной мясной продукции. В ситуацию пришлось вмешаться военным прокурорам Екатеринбургского гарнизона. Об этом сообщила пресс служба Главной военной прокуратуры на официальном сайте.

«Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона выявила факт поставки для военнослужащих продуктов питания ненадлежащего качества при исполнении контракта. Установлено, что в одну из воинских частей г. Екатеринбурга было завезено более 200 кг небезопасной мясной продукции», — сообщила пресс-служба.

В результате его рассмотрения некачественную продукцию уничтожили. Виновные военнослужащие привлечены к ответственности.

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В одну из воинских частей Екатеринбурга было завезено более 200 кг небезопасной мясной продукции. В ситуацию пришлось вмешаться военным прокурорам Екатеринбургского гарнизона. Об этом сообщила пресс служба Главной военной прокуратуры на официальном сайте. «Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона выявила факт поставки для военнослужащих продуктов питания ненадлежащего качества при исполнении контракта. Установлено, что в одну из воинских частей г. Екатеринбурга было завезено более 200 кг небезопасной мясной продукции», — сообщила пресс-служба. В результате его рассмотрения некачественную продукцию уничтожили. Виновные военнослужащие привлечены к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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