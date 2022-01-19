В екатеринбургскую воинскую часть завезли 200 кг опасного мяса

Некачественная продукция была уничтожена (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В одну из воинских частей Екатеринбурга было завезено более 200 кг небезопасной мясной продукции. В ситуацию пришлось вмешаться военным прокурорам Екатеринбургского гарнизона. Об этом сообщила пресс служба Главной военной прокуратуры на официальном сайте.

«Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона выявила факт поставки для военнослужащих продуктов питания ненадлежащего качества при исполнении контракта. Установлено, что в одну из воинских частей г. Екатеринбурга было завезено более 200 кг небезопасной мясной продукции», — сообщила пресс-служба.

В результате его рассмотрения некачественную продукцию уничтожили. Виновные военнослужащие привлечены к ответственности.