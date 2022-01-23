Власти готовят новые льготы для малообеспеченных семей

24 января 2022 в 04:45 Размер текста - 17 +

Полученные от государства средства предлагают тратить только на товары отечественного производства Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В России хотят рассмотреть адресную помощь малообеспеченным семьям для приобретения отечественных товаров. Минпромторг готов обсудить проект с кабмином. Это можно делать за счет адресной помощи малообеспеченным гражданам. Люди смогут тратить полученные от государства средства только на российские товары, в частности детскую продукцию. Таким образом, будет снижена доля импорта, передают «Известия» выдержки из материала министерства, которые 20 декабря были направлены в Госдуму. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, необходимо поддерживать производство продукции для детей, постепенно снижать долю импорта и давать часть денежных средства на приобретение детской продукции отечественного производителя. Он привел в пример «Пушкинскую карту», предназначенной для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Деньги с нее можно потратить только на культурные мероприятия. В прошлом году это было 3 тысячи рублей, в 2022 году — 5 тысяч рублей. В текущем году размер ежемесячного пособия для малообеспеченных беременных женщин составил 50% от регионального прожиточного минимума. В текущем году в целом по стране он проиндексирован на 8,6% и составил 12 654 рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России хотят рассмотреть адресную помощь малообеспеченным семьям для приобретения отечественных товаров. Минпромторг готов обсудить проект с кабмином. Это можно делать за счет адресной помощи малообеспеченным гражданам. Люди смогут тратить полученные от государства средства только на российские товары, в частности детскую продукцию. Таким образом, будет снижена доля импорта, передают «Известия» выдержки из материала министерства, которые 20 декабря были направлены в Госдуму. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, необходимо поддерживать производство продукции для детей, постепенно снижать долю импорта и давать часть денежных средства на приобретение детской продукции отечественного производителя. Он привел в пример «Пушкинскую карту», предназначенной для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Деньги с нее можно потратить только на культурные мероприятия. В прошлом году это было 3 тысячи рублей, в 2022 году — 5 тысяч рублей. В текущем году размер ежемесячного пособия для малообеспеченных беременных женщин составил 50% от регионального прожиточного минимума. В текущем году в целом по стране он проиндексирован на 8,6% и составил 12 654 рубля.