23 января 2022
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21 января 2022

В челябинском городе нашли подростка-педофила

© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, решетка, замок, душевнобольной
Злоумышленник был помещен в психдиспансер (фото из архива) Фото:

В Копейске (Челябинская область) силовики задержали подростка-педофила, который приставал к местным детям. Источник сообщил URA.RU, что злоумышленника отпустили, поскольку юноша страдает задержкой в развитии.

«Копейскими сотрудниками оперативного уголовного розыска задержан подросток 2007 года рождения. Известно, что подросток страдает задержкой в развитии. Родители поместили его в психиатрический диспансер», — сообщил URA.RU инсайдер.

Ранее жительница Копейска сообщила, что ее 10-летнюю дочь преследовал молодой парень в красной куртке. Он зашел с ее дочерью в подъезд, стал раздеваться и предлагать деньги. Женщина успела выйти и педофил убежал, оставив плачущего и напуганного ребенка.

В пресс-службе ГУ МВД по региону ситуацию не комментируют. Жители Копейска пишут в социальных сетях, что это был не единичный случай, когда данный подросток пытался преследовать детей.

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В Копейске (Челябинская область) силовики задержали подростка-педофила, который приставал к местным детям. Источник сообщил URA.RU, что злоумышленника отпустили, поскольку юноша страдает задержкой в развитии. «Копейскими сотрудниками оперативного уголовного розыска задержан подросток 2007 года рождения. Известно, что подросток страдает задержкой в развитии. Родители поместили его в психиатрический диспансер», — сообщил URA.RU инсайдер. Ранее жительница Копейска сообщила, что ее 10-летнюю дочь преследовал молодой парень в красной куртке. Он зашел с ее дочерью в подъезд, стал раздеваться и предлагать деньги. Женщина успела выйти и педофил убежал, оставив плачущего и напуганного ребенка. В пресс-службе ГУ МВД по региону ситуацию не комментируют. Жители Копейска пишут в социальных сетях, что это был не единичный случай, когда данный подросток пытался преследовать детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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