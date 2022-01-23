В челябинском городе нашли подростка-педофила

Злоумышленник был помещен в психдиспансер (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) силовики задержали подростка-педофила, который приставал к местным детям. Источник сообщил URA.RU, что злоумышленника отпустили, поскольку юноша страдает задержкой в развитии.

«Копейскими сотрудниками оперативного уголовного розыска задержан подросток 2007 года рождения. Известно, что подросток страдает задержкой в развитии. Родители поместили его в психиатрический диспансер», — сообщил URA.RU инсайдер.

Ранее жительница Копейска сообщила, что ее 10-летнюю дочь преследовал молодой парень в красной куртке. Он зашел с ее дочерью в подъезд, стал раздеваться и предлагать деньги. Женщина успела выйти и педофил убежал, оставив плачущего и напуганного ребенка.

В пресс-службе ГУ МВД по региону ситуацию не комментируют. Жители Копейска пишут в социальных сетях, что это был не единичный случай, когда данный подросток пытался преследовать детей.