27 января 2022
26 января 2022

Депутат думы в ХМАО обжалует приговор, чтобы сохранить пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Подельник экс главы ГИБДД. Тюмень , судебное заседание, суд
Суд признал депутата виновным в незаконной сдаче торговых площадей в аренду Фото:

Депутат думы от фракции «Единой России» и бывший вице-мэр Пыть-Яха Шахемир Керимов подал апелляционную жалобу на приговор суда в отношении себя по делу о незаконном предпринимательстве. По сообщению инсайдера агентства, народный избранник до конца будет обжаловать приговор, чтобы сохранить мандат. О поступлении апелляционной жалобы URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда Пыть-Яха.

«Вчера от адвоката Керимова поступила апелляционная жалоба, которую рассмотрит суд ХМАО-Югры. В ближайшее время мы известим осужденного», — говорит пресс-секретарь.

Керимова признали виновным в сдаче в аренду торговых площадей без регистрации юрлица. Суд первой инстанции установил, что депутат извлек доход от своей деятельности на сумму порядка 17 миллионов рублей. С 2011 по 2016 год предприниматели арендовали у Керимова торговые площади на территории рынка «Пятерочка». Этот бизнес он, судя по материалам дела, закрыл в 2016 году, когда стал замглавы Пыть-Яха по строительству, а затем и первым вице-мэром. Уволился Керимов из администрации в 2017 году. Свою вину он не признал.

Источник URA.RU утверждает, что Керимов заявил о намерении идти до конца, чтобы сохранить статус депутата. Сам осужденный депутат информацию об обжаловании приговора URA.RU подтвердил, но от комментирования ситуации воздержался.

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Депутат думы от фракции «Единой России» и бывший вице-мэр Пыть-Яха Шахемир Керимов подал апелляционную жалобу на приговор суда в отношении себя по делу о незаконном предпринимательстве. По сообщению инсайдера агентства, народный избранник до конца будет обжаловать приговор, чтобы сохранить мандат. О поступлении апелляционной жалобы URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда Пыть-Яха. «Вчера от адвоката Керимова поступила апелляционная жалоба, которую рассмотрит суд ХМАО-Югры. В ближайшее время мы известим осужденного», — говорит пресс-секретарь. Керимова признали виновным в сдаче в аренду торговых площадей без регистрации юрлица. Суд первой инстанции установил, что депутат извлек доход от своей деятельности на сумму порядка 17 миллионов рублей. С 2011 по 2016 год предприниматели арендовали у Керимова торговые площади на территории рынка «Пятерочка». Этот бизнес он, судя по материалам дела, закрыл в 2016 году, когда стал замглавы Пыть-Яха по строительству, а затем и первым вице-мэром. Уволился Керимов из администрации в 2017 году. Свою вину он не признал. Источник URA.RU утверждает, что Керимов заявил о намерении идти до конца, чтобы сохранить статус депутата. Сам осужденный депутат информацию об обжаловании приговора URA.RU подтвердил, но от комментирования ситуации воздержался.
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