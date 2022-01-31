31 января 2022

Первоклашек из Екатеринбурга отправят учиться на свежий воздух

© Служба новостей «URA.RU»
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Лыжня России 2019. Курган
«Лыжня России — 2022» пройдет в период со 2 по 12 февраля Фото:

В преддверии «Лыжни России — 2022» день здоровья в школах Екатеринбурга рекомендовали провести 4 февраля. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования Екатеринбурга. Там отметили, что все занятия первоклассников будут проходить на свежем воздухе.

«Мероприятие рекомендуется организовать с первоклассниками в преддверии лыжной гонки „Лыжня России — 2022“, которая пройдет в период со 2 по 12 февраля. День здоровья необходимо спланировать на свежем воздухе, провести спортивные игры, соревнования», — сообщили в пресс-службе департамента.

В департаменте также отметили, что в соответствии с требованиями СанПиН первоклассникам предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти учебного года. «В соответствии с календарными учебными графиками, в подавляющем большинстве школ города дополнительные каникулы для первоклассников пройдут с 7 по 11 февраля 2022 года», — сказано в сообщении.

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В преддверии «Лыжни России — 2022» день здоровья в школах Екатеринбурга рекомендовали провести 4 февраля. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования Екатеринбурга. Там отметили, что все занятия первоклассников будут проходить на свежем воздухе. «Мероприятие рекомендуется организовать с первоклассниками в преддверии лыжной гонки „Лыжня России — 2022“, которая пройдет в период со 2 по 12 февраля. День здоровья необходимо спланировать на свежем воздухе, провести спортивные игры, соревнования», — сообщили в пресс-службе департамента. В департаменте также отметили, что в соответствии с требованиями СанПиН первоклассникам предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти учебного года. «В соответствии с календарными учебными графиками, в подавляющем большинстве школ города дополнительные каникулы для первоклассников пройдут с 7 по 11 февраля 2022 года», — сказано в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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