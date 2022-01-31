Первоклашек из Екатеринбурга отправят учиться на свежий воздух

01 февраля 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

«Лыжня России — 2022» пройдет в период со 2 по 12 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В преддверии «Лыжни России — 2022» день здоровья в школах Екатеринбурга рекомендовали провести 4 февраля. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования Екатеринбурга. Там отметили, что все занятия первоклассников будут проходить на свежем воздухе. «Мероприятие рекомендуется организовать с первоклассниками в преддверии лыжной гонки „Лыжня России — 2022“, которая пройдет в период со 2 по 12 февраля. День здоровья необходимо спланировать на свежем воздухе, провести спортивные игры, соревнования», — сообщили в пресс-службе департамента. В департаменте также отметили, что в соответствии с требованиями СанПиН первоклассникам предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти учебного года. «В соответствии с календарными учебными графиками, в подавляющем большинстве школ города дополнительные каникулы для первоклассников пройдут с 7 по 11 февраля 2022 года», — сказано в сообщении. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В преддверии «Лыжни России — 2022» день здоровья в школах Екатеринбурга рекомендовали провести 4 февраля. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования Екатеринбурга. Там отметили, что все занятия первоклассников будут проходить на свежем воздухе. «Мероприятие рекомендуется организовать с первоклассниками в преддверии лыжной гонки „Лыжня России — 2022“, которая пройдет в период со 2 по 12 февраля. День здоровья необходимо спланировать на свежем воздухе, провести спортивные игры, соревнования», — сообщили в пресс-службе департамента. В департаменте также отметили, что в соответствии с требованиями СанПиН первоклассникам предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти учебного года. «В соответствии с календарными учебными графиками, в подавляющем большинстве школ города дополнительные каникулы для первоклассников пройдут с 7 по 11 февраля 2022 года», — сказано в сообщении.