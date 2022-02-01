Пермский министр заявила об отсутствии очередей в больницах

Власти стабилизировали ситуацию с очередями в поликлиниках Перми Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация в поликлиниках Перми стабилизировалась. Об этом рассказала на заседании правительства Пермского края 2 февраля глава регионального минздрава Анастасия Крутень. Видеотрансляция заседания велась в официальном Youtube-канале «Пермский край».

«Если в предыдущие недели мы фиксировали по 9 тыс. обращений в поликлиники, то в понедельник (31 января) их число возросло до 29 тыс. Нами были приняты экстренные меры реагирования», — рассказала Крутень. По ее словам, сейчас «ситуация поликлиниках Перми достаточно спокойная».

Дополнительно было развернуто 17 центров диагностики и оказания помощи пациентам с вирусными инфекциями, увеличено количество операторов в едином диспетчерском центре. Также власти поменяли регламенты маршрутизации. «В поликлиники теперь приглашаем только пациентов с легким течением болезни, остальным рекомендуем оставаться дома и ждать бригаду в течение двух суток», — рассказала Крутень.

Вместо презентации она показала правительству трансляцию с видеокамер, установленных в больницах. На кадрах видно практически пустые коридоры и зоны регистратур. Однако в выборку почему-то попали преимущественно поликлиники за пределами Перми: с. Култаево Пермского района (с трех ракурсов), две поликлиники в Чусовом (ул. Мира, 9 и ул. Ленина, 24), п. Юго-Камский. Также показана ситуация в детской поликлинике №4 (ул. Калинина, 74 и ул. Ласьвинская, 68а). Из «взрослых» в кадр попала только поликлиника на ул. Крупской, 57а. И здесь очередь есть.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил вице-премьеру по вопросам здравоохранения Сергею Никифорову просматривать камеры в поликлиниках каждое утро. «В ближайшие дни надо смотреть», — заявил он.

Ранее глава министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень извинилась перед жителями за очереди, которые образовались в поликлиниках из-за роста заболеваемости коронавирусом. Не дождавшись приема, люди уходили домой. Минздрав изменил алгоритм приема пациентов. И попросил пермяков не обманывать скорую.

Поликлиник Перми на кадрах почти нет Скриншот видеотрансляции заседания правительства в youtube-канале «Пермский край»

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам