01 февраля 2022
31 января 2022

Ребенок из ХМАО стал участником федерального шоу на «Пятнице»

© Служба новостей «URA.RU»
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Телестудия РМК в БЦ Высоцкий. Екатеринбург, камера, видеокамера, студия, съемка, телевидение, телестудия, шоу
Девочка из ХМАО стала участницей шоу «Вундеркинды» Фото:

Семилетняя Виктория Макарова из Мегиона (ХМАО) приняла участие в шоу «Вундеркинды» на телеканале пятница. Во время выступления девочка прошла босыми ногами по битому стеклу и гвоздям.

«Приехала из Мегиона. Мечтаю стать стюардессой, потому что люблю летать», — рассказала Макарова во время шоу.

По правилам шоу приглашенные гости, в новом выпуске это были певец Шура и известный кондитер Ренат Агзамов, должны угадать талант ребенка, которым тот обладает. Если приглашенные гости не угадывают талант ребенка, то команда детей получает денежный приз.

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Семилетняя Виктория Макарова из Мегиона (ХМАО) приняла участие в шоу «Вундеркинды» на телеканале пятница. Во время выступления девочка прошла босыми ногами по битому стеклу и гвоздям. «Приехала из Мегиона. Мечтаю стать стюардессой, потому что люблю летать», — рассказала Макарова во время шоу. По правилам шоу приглашенные гости, в новом выпуске это были певец Шура и известный кондитер Ренат Агзамов, должны угадать талант ребенка, которым тот обладает. Если приглашенные гости не угадывают талант ребенка, то команда детей получает денежный приз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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