Ребенок из ХМАО стал участником федерального шоу на «Пятнице»

Семилетняя Виктория Макарова из Мегиона (ХМАО) приняла участие в шоу «Вундеркинды» на телеканале пятница. Во время выступления девочка прошла босыми ногами по битому стеклу и гвоздям.
«Приехала из Мегиона. Мечтаю стать стюардессой, потому что люблю летать», — рассказала Макарова во время шоу.
По правилам шоу приглашенные гости, в новом выпуске это были певец Шура и известный кондитер Ренат Агзамов, должны угадать талант ребенка, которым тот обладает. Если приглашенные гости не угадывают талант ребенка, то команда детей получает денежный приз.
Семилетняя Виктория Макарова из Мегиона (ХМАО) приняла участие в шоу «Вундеркинды» на телеканале пятница. Во время выступления девочка прошла босыми ногами по битому стеклу и гвоздям. «Приехала из Мегиона. Мечтаю стать стюардессой, потому что люблю летать», — рассказала Макарова во время шоу. По правилам шоу приглашенные гости, в новом выпуске это были певец Шура и известный кондитер Ренат Агзамов, должны угадать талант ребенка, которым тот обладает. Если приглашенные гости не угадывают талант ребенка, то команда детей получает денежный приз.