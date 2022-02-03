03 февраля 2022
02 февраля 2022

На трассе М-5 под Челябинском скопилась пробка из-за ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель легкового автомобиля пошел на обгон в запрещенном месте (фото из архива) Фото:

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области образовалась пробка. В региональном управлении ГИБДД информацию подтвердили и добавили, что движение автотранспорта затрудненно из-за смертельного ДТП.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2110 при выполнении обгона на запрещенном участке дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречными грузовыми автомобилями „Фред Лайнер“ и „Даф“. Сотрудниками ДПС приняты меры по предотвращению затора, организовано реверсивное движение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

В ведомстве добавили, что пострадавший в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия. Его пассажир с травмами госпитализирован. Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства аварии.

Жителей области 3 февраля проинформировали об опасностях на трассе, вызванных ухудшением погодных условий. Наиболее опасный участок трассы находится в горнозаводской части области.

В результате ДТП водитель ВАЗ погиб
Фото:
На трассе организовано реверсивное движение
Фото:

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На федеральной трассе М-5 в Челябинской области образовалась пробка. В региональном управлении ГИБДД информацию подтвердили и добавили, что движение автотранспорта затрудненно из-за смертельного ДТП. «Водитель автомобиля ВАЗ-2110 при выполнении обгона на запрещенном участке дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречными грузовыми автомобилями „Фред Лайнер“ и „Даф“. Сотрудниками ДПС приняты меры по предотвращению затора, организовано реверсивное движение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. В ведомстве добавили, что пострадавший в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия. Его пассажир с травмами госпитализирован. Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства аварии. Жителей области 3 февраля проинформировали об опасностях на трассе, вызванных ухудшением погодных условий. Наиболее опасный участок трассы находится в горнозаводской части области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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