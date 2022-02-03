Водитель легкового автомобиля пошел на обгон в запрещенном месте (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова, URA.RU

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области образовалась пробка. В региональном управлении ГИБДД информацию подтвердили и добавили, что движение автотранспорта затрудненно из-за смертельного ДТП.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2110 при выполнении обгона на запрещенном участке дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречными грузовыми автомобилями „Фред Лайнер“ и „Даф“. Сотрудниками ДПС приняты меры по предотвращению затора, организовано реверсивное движение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

В ведомстве добавили, что пострадавший в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия. Его пассажир с травмами госпитализирован. Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства аварии.

Жителей области 3 февраля проинформировали об опасностях на трассе, вызванных ухудшением погодных условий. Наиболее опасный участок трассы находится в горнозаводской части области.

В результате ДТП водитель ВАЗ погиб Фото: Пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области

На трассе организовано реверсивное движение Фото: Пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области