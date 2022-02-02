ГИБДД предупредила челябинских водителей об ухудшении погоды

Дороги в горнозаводской части Челябинской области начал засыпать снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погоды в горнозаводской части Челябинской области, где проходит наиболее сложный участок федеральной трассы М5. Экстренное предупреждение появилось 3 февраля.

«На территории Ашинского района Челябинской области начались осадки в виде снега. Сегодня и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков снег будет идти по всей области. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий», — говорится в обращении.

В связи с этим водителям рекомендуется не превышать скорость и соблюдать дистанцию, а по возможности отказаться от дальних поездок. При необходимости на дороги федерального и регионального значения выведут 24 дополнительных наряда ДПС.

Ранее синоптики сообщили, что в ряде районов Челябинской области трое суток подряд будут идти снег. Ситуацию усугубят метели и потепление, из-за чего мокрый снег начнет налипать на провода и образовывать накат на проезжей части.