02 февраля 2022

ГИБДД предупредила челябинских водителей об ухудшении погоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
Дороги в горнозаводской части Челябинской области начал засыпать снег Фото:

Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погоды в горнозаводской части Челябинской области, где проходит наиболее сложный участок федеральной трассы М5. Экстренное предупреждение появилось 3 февраля.

«На территории Ашинского района Челябинской области начались осадки в виде снега. Сегодня и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков снег будет идти по всей области. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий», — говорится в обращении.

В связи с этим водителям рекомендуется не превышать скорость и соблюдать дистанцию, а по возможности отказаться от дальних поездок. При необходимости на дороги федерального и регионального значения выведут 24 дополнительных наряда ДПС.

Ранее синоптики сообщили, что в ряде районов Челябинской области трое суток подряд будут идти снег. Ситуацию усугубят метели и потепление, из-за чего мокрый снег начнет налипать на провода и образовывать накат на проезжей части.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погоды в горнозаводской части Челябинской области, где проходит наиболее сложный участок федеральной трассы М5. Экстренное предупреждение появилось 3 февраля. «На территории Ашинского района Челябинской области начались осадки в виде снега. Сегодня и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков снег будет идти по всей области. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий», — говорится в обращении. В связи с этим водителям рекомендуется не превышать скорость и соблюдать дистанцию, а по возможности отказаться от дальних поездок. При необходимости на дороги федерального и регионального значения выведут 24 дополнительных наряда ДПС. Ранее синоптики сообщили, что в ряде районов Челябинской области трое суток подряд будут идти снег. Ситуацию усугубят метели и потепление, из-за чего мокрый снег начнет налипать на провода и образовывать накат на проезжей части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...