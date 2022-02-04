Apple открыла офис в России

Компания Apple первая исполнила закон о «приземлении» иностранных IT-компаний Фото: Анна Майорова © URA.RU

Американская компания Apple открыла представительство в России в рамках закона о «приземлении». Соответствующая информация появилась на сайте Роскомнадзора. Таким образом, Apple первая исполнила закон, который требует от иностранных IT-компаний создавать свои офисы, филиалы или представительства в России.

«Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено», — сообщается на сайте Роскомнадзора.

Ранее Apple зарегистрировала на сайте ведомства свой личный кабинет. Кроме того, она разместила формы для обращения российских пользователей на своих ресурсах.

Помимо Apple, требования о «приземлении» были предъявлены к Google, Meta (ранее Facebook), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Discord и другим. Ни одна из указанных компаний пока не исполнила свои обязанности по «закону о приземлении».

В России с 1 января 2022 года вступит в силу закон «О приземлении иностранных IT-компаний». Роскомнадзор будет вести список иностранных компаний, на которые распространяется действие закона. Пока в перечне 13 компаний, которые владеют 22 интернет-сервисами, список не является окончательным. В случае неисполнения требований им грозит блокировка. В декабре суд в Москве оштрафовал Meta Platforms Inc на 1,9 млрд рублей. Также была оштрафована компания Google на 7 млрд рублей по аналогичному обвинению.

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