23 июня 2025

Глава МИД Ирана сделал заявление после ударов по базе США

МИД Ирана: страна готова к повторному ответу на любые шаги США
© Служба новостей «URA.RU»
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Иран готов ответить на новые удары США
Иран готов ответить на новые удары США Фото:

Иран готов к повторному ответу на любые возможные шаги со стороны Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Иран готов к повторному ответу на любые возможные шаги со стороны Вашингтона после ударов Тегерана по базе США в Катаре. Иран не хочет эскалации напряженности в регионе, а ракетная атака на базу США „Аль-Удейд“ являлась ответом на неприкрытую американскую агрессию в отношении территориальной целостности и суверенитета Ирана», — подчеркнул глава МИД ИРИ.

Ранее Иран уже приводил в боевую готовность ракеты и военную технику для возможных ударов по американским базам на Ближнем Востоке в случае вмешательства США в конфликт между Израилем и Тегераном. Американские военные, в свою очередь, усилили защиту своих объектов и перебросили в Европу авиацию для поддержки операций. Власти обеих стран неоднократно заявляли о готовности к ответным мерам при эскалации напряженности.

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Иран готов к повторному ответу на любые возможные шаги со стороны Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. «Иран готов к повторному ответу на любые возможные шаги со стороны Вашингтона после ударов Тегерана по базе США в Катаре. Иран не хочет эскалации напряженности в регионе, а ракетная атака на базу США „Аль-Удейд“ являлась ответом на неприкрытую американскую агрессию в отношении территориальной целостности и суверенитета Ирана», — подчеркнул глава МИД ИРИ. Ранее Иран уже приводил в боевую готовность ракеты и военную технику для возможных ударов по американским базам на Ближнем Востоке в случае вмешательства США в конфликт между Израилем и Тегераном. Американские военные, в свою очередь, усилили защиту своих объектов и перебросили в Европу авиацию для поддержки операций. Власти обеих стран неоднократно заявляли о готовности к ответным мерам при эскалации напряженности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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