Apple подчинилась требованиям Роскомнадзора

15 января 2022 в 00:39 Размер текста - 17 +

Американская корпорация Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Об этом сообщается на сайте службы. Apple выполнила требование федерального закона о деятельности иностранных лиц в РФ, зарегистрировав личный кабинет на официальной сайте Роскомнадзора. Из оставшихся обязанностей корпорации осталось разместить на информационных ресурсах электронную форму и создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Такие требования были предъявлены к Google, Meta (ранее Facebook), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Discord и другим. Ни одна из компаний пока не исполнила свои обязанности по «закону о приземлении». Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин объяснил идею требований к «приземлениям» платформ мировых интернет-компаний. Роскомнадзор приготовился заблокировать иностранные компании, если они не будут соблюдать требования российских законов. В декабре суд в Москве оштрафовал Meta Platforms Inc на 1,9 млрд рублей. Также была оштрафована компания Google на 7 млрд рублей по аналогичному обвинению.