14 января 2022

Apple подчинилась требованиям Роскомнадзора

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, логотип, apple
Apple исполнила одно из трех требований «закона о приземлении» интернет-компаний на территории РФ Фото:

Американская корпорация Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Об этом сообщается на сайте службы.

Apple выполнила требование федерального закона о деятельности иностранных лиц в РФ, зарегистрировав личный кабинет на официальной сайте Роскомнадзора. Из оставшихся обязанностей корпорации осталось разместить на информационных ресурсах электронную форму и создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо.

Такие требования были предъявлены к Google, Meta (ранее Facebook), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Discord и другим. Ни одна из компаний пока не исполнила свои обязанности по «закону о приземлении».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин объяснил идею требований к «приземлениям» платформ мировых интернет-компаний. Роскомнадзор приготовился заблокировать иностранные компании, если они не будут соблюдать требования российских законов. В декабре суд в Москве оштрафовал Meta Platforms Inc на 1,9 млрд рублей. Также была оштрафована компания Google на 7 млрд рублей по аналогичному обвинению.

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Американская корпорация Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Об этом сообщается на сайте службы. Apple выполнила требование федерального закона о деятельности иностранных лиц в РФ, зарегистрировав личный кабинет на официальной сайте Роскомнадзора. Из оставшихся обязанностей корпорации осталось разместить на информационных ресурсах электронную форму и создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Такие требования были предъявлены к Google, Meta (ранее Facebook), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Discord и другим. Ни одна из компаний пока не исполнила свои обязанности по «закону о приземлении». Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин объяснил идею требований к «приземлениям» платформ мировых интернет-компаний. Роскомнадзор приготовился заблокировать иностранные компании, если они не будут соблюдать требования российских законов. В декабре суд в Москве оштрафовал Meta Platforms Inc на 1,9 млрд рублей. Также была оштрафована компания Google на 7 млрд рублей по аналогичному обвинению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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