Путин рассказал выпускникам «страшилку» и раскрыл, чем будут воевать ВС РФ: главные заявления президента

Президент Российской Федерации Владимир Путин, а также министр обороны Андрей Белоусов провели встречу с отличившимися выпускниками высших учебных заведений, подведомственных силовым и военным структурам страны. Мероприятие состоялось 23 июня в Кремле. По завершении официальной части глава государства провел неформальную беседу с приглашенными на торжество.
Впервые с зимы президент Путин упомянул о ракете средней дальности «Орешник». Глава государства отметил, что в России началось серийное производство данного ракетного комплекса, который продемонстрировал высокую эффективность в условиях боевого применения. О чем еще говорил глава государства выпускникам — в материале URA.RU.
Разговоры об оружии
Орешник
Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных учебных заведений прокомментировал характеристики ракет средней дальности «Орешник». Глава государства отметил, что данный ракетный комплекс подтвердил свою эффективность в ходе эксплуатации.
"Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях", — сказал Путин. Корреспонденты ТАСС отметили, что в последний раз об "Орешнике" Путин говорил зимой.
Пополнение у РВСН
Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в текущем году ракетные войска стратегического назначения будут оснащены современными ракетными комплексами «Ярс»
Новые корабли и подлодки
Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в состав российского флота будут введены новые корабли и подводные лодки, оборудованные современными высокоточными системами вооружения.
О спецоперации
Владимир Путин подчеркнул, что Российская Федерация продолжит совершенствовать свои вооруженные силы, рассматривая их как ключевой инструмент обеспечения национального суверенитета. Обратившись к гостям встречи, Путин отметил, что защита страны от внутренних и внешних угроз требует четкой координации всех служб.
Министр Обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что опыт специальной военной операции становится ключевым преимуществом российской армии. "Сегодня опыт специальной военной операции становится ключевым преимуществом Вооружённых сил Российской Федерации. Важно сохранить этот уникальный ресурс, передать его следующим поколениям военнослужащих, интегрировать в процесс подготовки бойцов", — сказал он.
Страшилка о «вторжении России»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе придумали страшилку о якобы возможном «вторжении России», чтобы пугать народ.
«Обосновывая свои планы, руководство Альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России, о каком-то нашем возможном вторжении в Европу. Они сами себе придумали эту страшилку и повторяют её из года в год, для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги», — сказал глава государства.
Ряд западных политиков продолжает направлять киевскому режиму оружие и деньги, по сути как прямые участники конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что нужно повысить эффективность всех структур, которые отвечают за безопасность России.
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