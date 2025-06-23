23 июня 2025

Трамп оценил ответ Ирана на атаки США

Трамп: ответ Ирана на уничтожение ядерных объектов оказался «крайне слабым»
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп отреагировал на иранские атаки
Трамп отреагировал на иранские атаки Фото:

Ответ Ирана на уничтожение ядерных объектов оказался «крайне слабым». Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов крайне слабой реакцией, чего мы и ожидали, и на которую мы эффективно ответили. Было выпущено 14 ракет — 13 из них были сбиты, а одну „отпустили“, поскольку она летела в неопасном направлении. Рад сообщить, что ни один американец не пострадал, и ущерб был минимальным», — отметил Трамп.

Удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана были нанесены после эскалации конфликта на Ближнем Востоке и взаимных атак между странами. Вашингтон заявил о полном уничтожении иранской ядерной инфраструктуры и подчеркнул, что операция получила поддержку союзников, включая Израиль. Несмотря на жесткие меры, американская сторона выразила готовность к переговорам с Ираном для урегулирования ситуации.

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Ответ Ирана на уничтожение ядерных объектов оказался «крайне слабым». Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social. «Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов крайне слабой реакцией, чего мы и ожидали, и на которую мы эффективно ответили. Было выпущено 14 ракет — 13 из них были сбиты, а одну „отпустили“, поскольку она летела в неопасном направлении. Рад сообщить, что ни один американец не пострадал, и ущерб был минимальным», — отметил Трамп. Удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана были нанесены после эскалации конфликта на Ближнем Востоке и взаимных атак между странами. Вашингтон заявил о полном уничтожении иранской ядерной инфраструктуры и подчеркнул, что операция получила поддержку союзников, включая Израиль. Несмотря на жесткие меры, американская сторона выразила готовность к переговорам с Ираном для урегулирования ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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