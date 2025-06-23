«Жара» вышел против мародеров и не вернулся: что известно о гибели начальника полиции в Судже

В Курской области в Суджанском районе 22 июня погиб начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным «Жара», который пытался задержать мародеров. Подозреваемые в убийстве уже задержаны, их личности пока не раскрываются. Врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что Жаров будет посмертно представлен к награде, так как он смело и самоотверженно служил своей Родине до последнего дня. Что известно об убийстве начальника полиции в Судже — в материале URA.RU.
Биография и служба Алексея Жарова
Алексей Жаров служил в органах военной полиции на территории Курской области на протяжении нескольких лет. За это время он занимал руководящие должности в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах. Жители приграничных населенных пунктов вспоминают его как человека, который всегда был на связи, оказывал поддержку тем, кто отказался от эвакуации, и не раз проявлял личное мужество в сложных и опасных ситуациях. Коллеги характеризуют его как ответственного и принципиального офицера, для которого служба Родине была не просто работой, а делом чести.
«Подозреваемые уже задержаны»: детали убийства
Жаров погиб 22 июня в Суджанском районе Курской области. Он был убит при попытке задержать группу мародеров, действующих в приграничном районе. На данный момент все подозреваемые задержаны, их личности и детали расследования пока не раскрываются в интересах следствия. Правоохранительные органы проводят комплексную проверку обстоятельств случившегося.
«Его имя навсегда останется в наших сердцах»: реакция властей и общественности
В своем telegram-канале Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что Алексей Жаров будет представлен к государственной награде посмертно. По его словам, Жаров отличался не только профессионализмом, но и искренней заботой о жителях приграничных районов, всегда был готов прийти на помощь в самых сложных ситуациях.
"Алексей служил в Кореневском, а затем Глушковском и Суджанском районах. Помогал жителям, которые остались в приграничье. Даже в самые трудные моменты он проявлял искреннюю заботу и человечность", — написал он.
Депутат Курской Думы Алексей Золотарев в своих соцсетях также отметил мужество и отвагу Жарова, который отдал свою жизнь за сохранение правопорядка в регионе. По его словам, он навсегда останется в сердцах людей как пример мужества и самопожертвования.
"Этот мужественный человек отдал свою жизнь, защищая правопорядок и выполняя священный долг перед Родиной. Имя героя останется навсегда в наших сердцах <...> он на постоянной основе оказывал поддержку жителям, которые отказались от временного отселения, проявляя искреннюю заботу и человечность даже в самые трудные и опасные моменты", — написал он на своей странице ВКонтакте.
По словам депутата, героический поступок Жарова является ярким примером патриотизма и преданности долгу. Он поблагодарил его за отвагу, самоотверженность и верность высоким идеалам защиты мирного населения.
Обострение проблемы мародерства в регионе
С начала весны 2025 года проблема мародерства в приграничных районах Курской области стала особенно актуальной. В апреле появились первые сообщения о проникновении на территорию области организованных групп, в составе которых, по неофициальным данным, находились граждане Украины, проживающие в пограничных с Россией населенных пунктах. Официальных подтверждений этой информации со стороны правоохранительных органов не поступало, однако местные жители и волонтеры не раз сообщали о случаях краж имущества и нападений на их дома.
В мае 2025 года военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил о ликвидации одного из наиболее известных мародеров — бойца ВСУ Павла Сепара, который, по его словам, был причастен к организации интернет-аукционов по продаже похищенного имущества из Курской области, включая алкоголь и бытовые товары. Это произошло в селе Юнаковка Сумской области. Татаринов заявил, что Сепар не раз публиковал в соцсетях кадры, на которых хвастался награбленным, передает «Лента.ру».
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