Посол РФ в Боготе раскрыл, как Украина вербует наемников в Колумбии

Российский дипломат в Колумбии: Украина вербует наемников через дипмиссии
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Украина вербует наемников через дипмиссии
Украина вербует наемников через дипмиссии Фото:

Украинские структуры ведут вербовку наемников в Колумбии, используя в том числе дипломатические миссии. Об этом сообщил глава российского посольства в Боготе Николай Тавдумадзе. 

«Украинские структуры ведут такую деятельность через разные каналы, в том числе и через дипмиссии. Это никак не укладывается в положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — заявил Тавдумадзе в беседе с РИА Новости.

Дипломат также сообщил, что для привлечения колумбийцев на сторону Украины используются обещания высоких зарплат и равных с украинскими военнослужащими условий. Однако, по его данным, реальное положение иностранных наемников значительно хуже: южноамериканцы сталкиваются с неуважительным отношением в ВСУ.

Ранее посольство России в Боготе сообщало о многочисленных обращениях граждан Колумбии с просьбами разыскать родственников, воевавших в рядах ВСУ, а также о случаях отказа колумбийских наемников выполнять боевые задачи из-за тяжелых условий. По данным дипмиссии, число погибших колумбийцев на Украине может достигать 70–80 человек, а в марте 2025 года в Боготе прошел протест родственников наемников с требованием раскрыть информацию о судьбе их близких.

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Украинские структуры ведут вербовку наемников в Колумбии, используя в том числе дипломатические миссии. Об этом сообщил глава российского посольства в Боготе Николай Тавдумадзе.  «Украинские структуры ведут такую деятельность через разные каналы, в том числе и через дипмиссии. Это никак не укладывается в положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — заявил Тавдумадзе в беседе с РИА Новости. Дипломат также сообщил, что для привлечения колумбийцев на сторону Украины используются обещания высоких зарплат и равных с украинскими военнослужащими условий. Однако, по его данным, реальное положение иностранных наемников значительно хуже: южноамериканцы сталкиваются с неуважительным отношением в ВСУ. Ранее посольство России в Боготе сообщало о многочисленных обращениях граждан Колумбии с просьбами разыскать родственников, воевавших в рядах ВСУ, а также о случаях отказа колумбийских наемников выполнять боевые задачи из-за тяжелых условий. По данным дипмиссии, число погибших колумбийцев на Украине может достигать 70–80 человек, а в марте 2025 года в Боготе прошел протест родственников наемников с требованием раскрыть информацию о судьбе их близких.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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