23 июня 2025

ОАЭ открыл воздушное пространство

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Ограничения на вылеты и прилеты действовали почти сутки
Ограничения на вылеты и прилеты действовали почти сутки Фото:

Самолеты вновь начали совершать посадки и взлеты в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов после временного изменения маршрутов. Об этом сообщает сервис Flightradar24, который отслеживает движение воздушных судов в реальном времени.

Портал фиксирует движение воздушных судов в реальном времени. По его данным, ранее больше 10 рейсов были вынуждены изменить маршрут из ОАЭ.

Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство 23 июня. Из-за этого многим самолетом пришлось разворачиваться в обход закрытых территорий. 

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Самолеты вновь начали совершать посадки и взлеты в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов после временного изменения маршрутов. Об этом сообщает сервис Flightradar24, который отслеживает движение воздушных судов в реальном времени. Портал фиксирует движение воздушных судов в реальном времени. По его данным, ранее больше 10 рейсов были вынуждены изменить маршрут из ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство 23 июня. Из-за этого многим самолетом пришлось разворачиваться в обход закрытых территорий. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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