ОАЭ открыл воздушное пространство

Самолеты вновь начали совершать посадки и взлеты в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов после временного изменения маршрутов. Об этом сообщает сервис Flightradar24, который отслеживает движение воздушных судов в реальном времени.
Портал фиксирует движение воздушных судов в реальном времени. По его данным, ранее больше 10 рейсов были вынуждены изменить маршрут из ОАЭ.
Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство 23 июня. Из-за этого многим самолетом пришлось разворачиваться в обход закрытых территорий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.