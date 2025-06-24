Разминка, высокомерие и наглость: как мировые СМИ отреагировали на атаку Ирана на США

Иран выпустил около 10 ракет по военной базе США в Катаре
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Иран выпустил около 10 ракет по военной базе США
Иран выпустил около 10 ракет по военной базе США Фото:

Иран выпустил около 10 ракет по крупнейшей военной базе США в регионе — авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Этот инцидент вызвал серьезное беспокойство в международном сообществе. Ряд стран закрыли воздушное пространство и перенаправили авиарейсы, а посольство Соединенных Штатов попросило своих граждан, находящихся в арабской стране, спрятаться в укрытии и ждать особого распоряжения. Как мировые СМИ отреагировали на атаку Ирана на США — в материале URA.RU.

Мировая реакция на ракетный удар по базе США

Международные СМИ оперативно отреагировали на происшествие. Катарский телеканал Al Jazeera первым сообщил о ракетном ударе, подчеркнув, что атака стала ответом на действия США. Британская The Guardian отметила, что Иран атаковал не только базу в Катаре, но и объекты в Ираке, где размещены американские войска.

Американский телеканал CNN подтвердил, что база Аль-Удейд подверглась обстрелу баллистическими ракетами малой и средней дальности. NBC News связала атаку с ответом Тегерана на удары по своим ядерным объектам.

Агентство «Спутник» отметило: «Поступили хорошие новости о победе»: Иран осуществил ответные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В свою очередь, американское издание The Washington Post озаглавило материал следующим образом: «Иран нанес удар по военной базе США в Катаре». По информации агентства Associated Press, в понедельник Иран выпустил ракеты по американской военной базе, расположенной в Катаре, в ответ на авиаудары США по иранским ядерным объектам.

Корреспондент BBC: «Кажется, что небо над Катаром полно звезд»

Старший корреспондент BBC Нафисех Куннавард, освещающий события на Ближнем Востоке, прокомментировал нападение Ирана на американскую военную базу в Катаре. Он отметил, что база Аль-Удейд является ключевым стратегическим объектом США в регионе.

«Кажется, что небо над Катаром полно звезд, но это не звезды, а иранские ракеты! База Аль-Удейд — самая важная и крупная база США в регионе», — заявил журналист. По мнению Куннаварда, Тегеран пока избегает полномасштабной конфронтации, а нынешняя атака — лишь предварительный шаг. Кроме того, журналист предположил, что в дальнейшем и другие американские базы на Ближнем Востоке могут подвергнуться ракетным ударам со стороны Ирана.

Cтарший корреспондент BBC прокомментировал атаку Ирана на американскую базу
Cтарший корреспондент BBC прокомментировал атаку Ирана на американскую базу
Фото:

Америка высокомерна и склонна к вмешательству

Если бы действия Соединенных Штатов остались без соответствующего реагирования, это могло бы привести к усилению их самоуверенности и склонности вмешиваться в дела других государств. Такое мнение выразил ведущий эксперт телеканала «Аль-Джазира» Саид Зиад.

«Несмотря на все попытки убедить Иран ограничить свой ответ на атаки США только Израилем, Иран решил расширить масштабы своего ответа и впервые нацелился на американские базы на Ближнем Востоке», — пояснил он. Зиад подчеркнул, что подобная решимость Ирана была направлена на сдерживание дальнейшей интервенции со стороны Вашингтона.

Между тем, телеканал CNN сообщает, что Дональд Трамп не заинтересован в дальнейшем военном вовлечении США на Ближнем Востоке. Отмечается, что в администрации президента ожидали, что Иран предпримет ответные действия.

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Иран выпустил около 10 ракет по крупнейшей военной базе США в регионе — авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Этот инцидент вызвал серьезное беспокойство в международном сообществе. Ряд стран закрыли воздушное пространство и перенаправили авиарейсы, а посольство Соединенных Штатов попросило своих граждан, находящихся в арабской стране, спрятаться в укрытии и ждать особого распоряжения. Как мировые СМИ отреагировали на атаку Ирана на США — в материале URA.RU. Мировая реакция на ракетный удар по базе США Международные СМИ оперативно отреагировали на происшествие. Катарский телеканал Al Jazeera первым сообщил о ракетном ударе, подчеркнув, что атака стала ответом на действия США. Британская The Guardian отметила, что Иран атаковал не только базу в Катаре, но и объекты в Ираке, где размещены американские войска. Американский телеканал CNN подтвердил, что база Аль-Удейд подверглась обстрелу баллистическими ракетами малой и средней дальности. NBC News связала атаку с ответом Тегерана на удары по своим ядерным объектам. Агентство «Спутник» отметило: «Поступили хорошие новости о победе»: Иран осуществил ответные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В свою очередь, американское издание The Washington Post озаглавило материал следующим образом: «Иран нанес удар по военной базе США в Катаре». По информации агентства Associated Press, в понедельник Иран выпустил ракеты по американской военной базе, расположенной в Катаре, в ответ на авиаудары США по иранским ядерным объектам. Корреспондент BBC: «Кажется, что небо над Катаром полно звезд» Старший корреспондент BBC Нафисех Куннавард, освещающий события на Ближнем Востоке, прокомментировал нападение Ирана на американскую военную базу в Катаре. Он отметил, что база Аль-Удейд является ключевым стратегическим объектом США в регионе. «Кажется, что небо над Катаром полно звезд, но это не звезды, а иранские ракеты! База Аль-Удейд — самая важная и крупная база США в регионе», — заявил журналист. По мнению Куннаварда, Тегеран пока избегает полномасштабной конфронтации, а нынешняя атака — лишь предварительный шаг. Кроме того, журналист предположил, что в дальнейшем и другие американские базы на Ближнем Востоке могут подвергнуться ракетным ударам со стороны Ирана. Америка высокомерна и склонна к вмешательству Если бы действия Соединенных Штатов остались без соответствующего реагирования, это могло бы привести к усилению их самоуверенности и склонности вмешиваться в дела других государств. Такое мнение выразил ведущий эксперт телеканала «Аль-Джазира» Саид Зиад. «Несмотря на все попытки убедить Иран ограничить свой ответ на атаки США только Израилем, Иран решил расширить масштабы своего ответа и впервые нацелился на американские базы на Ближнем Востоке», — пояснил он. Зиад подчеркнул, что подобная решимость Ирана была направлена на сдерживание дальнейшей интервенции со стороны Вашингтона. Между тем, телеканал CNN сообщает, что Дональд Трамп не заинтересован в дальнейшем военном вовлечении США на Ближнем Востоке. Отмечается, что в администрации президента ожидали, что Иран предпримет ответные действия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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