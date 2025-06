Разминка, высокомерие и наглость: как мировые СМИ отреагировали на атаку Ирана на США

Иран выпустил около 10 ракет по военной базе США в Катаре

Иран выпустил около 10 ракет по крупнейшей военной базе США в регионе — авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Этот инцидент вызвал серьезное беспокойство в международном сообществе. Ряд стран закрыли воздушное пространство и перенаправили авиарейсы, а посольство Соединенных Штатов попросило своих граждан, находящихся в арабской стране, спрятаться в укрытии и ждать особого распоряжения. Как мировые СМИ отреагировали на атаку Ирана на США — в материале URA.RU. Мировая реакция на ракетный удар по базе США Международные СМИ оперативно отреагировали на происшествие. Катарский телеканал Al Jazeera первым сообщил о ракетном ударе, подчеркнув, что атака стала ответом на действия США. Британская The Guardian отметила, что Иран атаковал не только базу в Катаре, но и объекты в Ираке, где размещены американские войска. Американский телеканал CNN подтвердил, что база Аль-Удейд подверглась обстрелу баллистическими ракетами малой и средней дальности. NBC News связала атаку с ответом Тегерана на удары по своим ядерным объектам. Агентство «Спутник» отметило: «Поступили хорошие новости о победе»: Иран осуществил ответные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В свою очередь, американское издание The Washington Post озаглавило материал следующим образом: «Иран нанес удар по военной базе США в Катаре». По информации агентства Associated Press, в понедельник Иран выпустил ракеты по американской военной базе, расположенной в Катаре, в ответ на авиаудары США по иранским ядерным объектам. Корреспондент BBC: «Кажется, что небо над Катаром полно звезд» Старший корреспондент BBC Нафисех Куннавард, освещающий события на Ближнем Востоке, прокомментировал нападение Ирана на американскую военную базу в Катаре. Он отметил, что база Аль-Удейд является ключевым стратегическим объектом США в регионе. «Кажется, что небо над Катаром полно звезд, но это не звезды, а иранские ракеты! База Аль-Удейд — самая важная и крупная база США в регионе», — заявил журналист. По мнению Куннаварда, Тегеран пока избегает полномасштабной конфронтации, а нынешняя атака — лишь предварительный шаг. Кроме того, журналист предположил, что в дальнейшем и другие американские базы на Ближнем Востоке могут подвергнуться ракетным ударам со стороны Ирана. Cтарший корреспондент BBC прокомментировал атаку Ирана на американскую базу Фото: Вова Жабриков © URA.RU Америка высокомерна и склонна к вмешательству Если бы действия Соединенных Штатов остались без соответствующего реагирования, это могло бы привести к усилению их самоуверенности и склонности вмешиваться в дела других государств. Такое мнение выразил ведущий эксперт телеканала «Аль-Джазира» Саид Зиад. «Несмотря на все попытки убедить Иран ограничить свой ответ на атаки США только Израилем, Иран решил расширить масштабы своего ответа и впервые нацелился на американские базы на Ближнем Востоке», — пояснил он. Зиад подчеркнул, что подобная решимость Ирана была направлена на сдерживание дальнейшей интервенции со стороны Вашингтона. Между тем, телеканал CNN сообщает, что Дональд Трамп не заинтересован в дальнейшем военном вовлечении США на Ближнем Востоке. Отмечается, что в администрации президента ожидали, что Иран предпримет ответные действия.

