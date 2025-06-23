23 июня 2025

Французские военные нашли древний корабль на невероятной глубине

Французские военные обнаружили останки торгового судна XVI века
© Служба новостей «URA.RU»
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Корабль 16 века обнаружили около Сен-Тропе
Корабль 16 века обнаружили около Сен-Тропе Фото:

Военно-морские силы Франции обнаружили на глубине 2,6 тысячи метров у побережья Раматюэля (регион Лазурного берега) останки торгового судна, затонувшего в XVI веке при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает издание Smithsonian Magazine.

Как рассказали представители ВМС Франции, судно нашли во время глубоководной исследовательской операции с использованием гидролокатора. После фиксации крупного объекта на морском дне специалисты спустили подводную камеру, которая передала на поверхность изображения с очертаниями древнего корабля. «Мы увидели хорошо сохранившийся корпус, который по своим параметрам и конструкции относится к торговым судам XVI века», — сообщили военные изданию.

По предварительным оценкам, длина корабля составляет около 30 метров при ширине семь метров. Эксперты отмечают, что данный объект лежит на самой большой глубине среди всех известных кораблекрушений у берегов Франции. Судя по месту гибели — недалеко от современного Сен-Тропе — и особенностям конструкции, исследователи предполагают, что судно перевозило товары между портами Средиземноморья. Сейчас специалистам предстоит провести дополнительное изучение находки, чтобы установить национальную принадлежность судна и причину его гибели.

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Военно-морские силы Франции обнаружили на глубине 2,6 тысячи метров у побережья Раматюэля (регион Лазурного берега) останки торгового судна, затонувшего в XVI веке при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает издание Smithsonian Magazine. Как рассказали представители ВМС Франции, судно нашли во время глубоководной исследовательской операции с использованием гидролокатора. После фиксации крупного объекта на морском дне специалисты спустили подводную камеру, которая передала на поверхность изображения с очертаниями древнего корабля. «Мы увидели хорошо сохранившийся корпус, который по своим параметрам и конструкции относится к торговым судам XVI века», — сообщили военные изданию. По предварительным оценкам, длина корабля составляет около 30 метров при ширине семь метров. Эксперты отмечают, что данный объект лежит на самой большой глубине среди всех известных кораблекрушений у берегов Франции. Судя по месту гибели — недалеко от современного Сен-Тропе — и особенностям конструкции, исследователи предполагают, что судно перевозило товары между портами Средиземноморья. Сейчас специалистам предстоит провести дополнительное изучение находки, чтобы установить национальную принадлежность судна и причину его гибели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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