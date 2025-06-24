Трамп заявил о прекращении войны между Израилем и Ираном

Израиль и Иран достигли соглашения о полном прекращении огня, которое вступит в силу в течение ближайших 12 часов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Израиль и Иран полностью согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня (примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие миссии), на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной», — написал Трамп. Он уточнил, что сначала прекращение огня начнет Иран, а через 12 часов к нему присоединится Израиль. Спустя сутки соглашение вступит в силу для обеих сторон.
Ранее Трамп неоднократно заявлял о возможности заключения соглашения между Израилем и Ираном, подчеркивая, что процесс может занять время и США продолжат поддерживать Израиль в вопросах обороны. 14 июня президенты России и США обсуждали по телефону обострение ситуации на Ближнем Востоке, и Вашингтон выражал готовность к возобновлению переговоров с Тегераном.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.