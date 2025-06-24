Трамп заявил о прекращении войны между Израилем и Ираном

Трамп: Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня
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Трамп рассказал о прекращении огня между Ираном и Израилем
Трамп рассказал о прекращении огня между Ираном и Израилем Фото:

Израиль и Иран достигли соглашения о полном прекращении огня, которое вступит в силу в течение ближайших 12 часов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Израиль и Иран полностью согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня (примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие миссии), на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной», — написал Трамп. Он уточнил, что сначала прекращение огня начнет Иран, а через 12 часов к нему присоединится Израиль. Спустя сутки соглашение вступит в силу для обеих сторон.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о возможности заключения соглашения между Израилем и Ираном, подчеркивая, что процесс может занять время и США продолжат поддерживать Израиль в вопросах обороны. 14 июня президенты России и США обсуждали по телефону обострение ситуации на Ближнем Востоке, и Вашингтон выражал готовность к возобновлению переговоров с Тегераном.

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Израиль и Иран достигли соглашения о полном прекращении огня, которое вступит в силу в течение ближайших 12 часов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. «Израиль и Иран полностью согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня (примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие миссии), на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной», — написал Трамп. Он уточнил, что сначала прекращение огня начнет Иран, а через 12 часов к нему присоединится Израиль. Спустя сутки соглашение вступит в силу для обеих сторон. Ранее Трамп неоднократно заявлял о возможности заключения соглашения между Израилем и Ираном, подчеркивая, что процесс может занять время и США продолжат поддерживать Израиль в вопросах обороны. 14 июня президенты России и США обсуждали по телефону обострение ситуации на Ближнем Востоке, и Вашингтон выражал готовность к возобновлению переговоров с Тегераном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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