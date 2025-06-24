Овечкин отдыхает в Турции в компании известных российских спортсменов. Фото

Овечкин отдыхает в Турции в компании Павлюченко и других спортсменов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Овечкин позировал для фото в Турции
Овечкин позировал для фото в Турции Фото:

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», отдыхает в Турции в компании известных спортсменов. Об этом свидетельствует фотография, размещенная в Instagram-аккаунте экс-футболиста сборной России Романа Павлюченко (соцсеть запрещена в России и принадлежит признанной экстремистской компанией Meta).

"Спортивные пути сошлись на пляжном волейболе", — подписал Павлюченко фотографию. На опубликованном снимке Овечкин вместе с волейболистом сборной России Игорем Кобзарем, хоккеистом магнитогорского «Металлурга» Егором Яковлевым, а также экс-баскетболистом российской национальной команды Виталием Фридзоном. 

Александр Овечкин в красных шортах в окружении других спортсменов
Александр Овечкин в красных шортах в окружении других спортсменов
Фото:

Ранее Александр Овечкин посещал Совет Федерации, где встретился с председателем Валентиной Матвиенко и подарил ей хоккейный свитер. Овечкин остается одним из самых известных российских хоккеистов и капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Его супруга Анастасия Шубская сообщала, что после завершения контракта с клубом семья планирует вернуться в Россию.

*Instagram — соцсеть запрещена в России и принадлежит признанной экстремистской компанией Meta

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», отдыхает в Турции в компании известных спортсменов. Об этом свидетельствует фотография, размещенная в Instagram-аккаунте экс-футболиста сборной России Романа Павлюченко (соцсеть запрещена в России и принадлежит признанной экстремистской компанией Meta). "Спортивные пути сошлись на пляжном волейболе", — подписал Павлюченко фотографию. На опубликованном снимке Овечкин вместе с волейболистом сборной России Игорем Кобзарем, хоккеистом магнитогорского «Металлурга» Егором Яковлевым, а также экс-баскетболистом российской национальной команды Виталием Фридзоном.  Ранее Александр Овечкин посещал Совет Федерации, где встретился с председателем Валентиной Матвиенко и подарил ей хоккейный свитер. Овечкин остается одним из самых известных российских хоккеистов и капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Его супруга Анастасия Шубская сообщала, что после завершения контракта с клубом семья планирует вернуться в Россию. *Instagram — соцсеть запрещена в России и принадлежит признанной экстремистской компанией Meta
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...