Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», отдыхает в Турции в компании известных спортсменов. Об этом свидетельствует фотография, размещенная в Instagram-аккаунте экс-футболиста сборной России Романа Павлюченко (соцсеть запрещена в России и принадлежит признанной экстремистской компанией Meta).
"Спортивные пути сошлись на пляжном волейболе", — подписал Павлюченко фотографию. На опубликованном снимке Овечкин вместе с волейболистом сборной России Игорем Кобзарем, хоккеистом магнитогорского «Металлурга» Егором Яковлевым, а также экс-баскетболистом российской национальной команды Виталием Фридзоном.
Ранее Александр Овечкин посещал Совет Федерации, где встретился с председателем Валентиной Матвиенко и подарил ей хоккейный свитер. Овечкин остается одним из самых известных российских хоккеистов и капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Его супруга Анастасия Шубская сообщала, что после завершения контракта с клубом семья планирует вернуться в Россию.
*Instagram — соцсеть запрещена в России и принадлежит признанной экстремистской компанией Meta
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