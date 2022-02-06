06 февраля 2022
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Пермский магазин МТС наказали за нарушение антиковидных правил

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, мтс, вывеска мтс
За отсутствие обеззараживателя воздуха магазин оштрафовали на 100 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Перми суд оштрафовал «Русскую телефонную компанию» за то, что в салоне продаж МТС отсутствовал обеззараживатель воздуха. Нарушение противоэпидемических правил выявили сотрудники управления Роспотребнадзора.

«Постановлением Мотовилихинского районного суда г. Перми АО „РТК“ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Назначен штраф 100 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства.

За различные нарушения, связанные с эпидемией коронавируса, в Пермском крае штрафуют и других предпринимателей. Так, ранее URA.RU рассказывало, что на 100 тысяч рублей наказали АО «Мегафон Ритейл». Инспекторы тогда зафиксировали, что в магазине компании продавец работал в маске, «спущенной ниже носа».

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В Перми суд оштрафовал «Русскую телефонную компанию» за то, что в салоне продаж МТС отсутствовал обеззараживатель воздуха. Нарушение противоэпидемических правил выявили сотрудники управления Роспотребнадзора. «Постановлением Мотовилихинского районного суда г. Перми АО „РТК“ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Назначен штраф 100 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства. За различные нарушения, связанные с эпидемией коронавируса, в Пермском крае штрафуют и других предпринимателей. Так, ранее URA.RU рассказывало, что на 100 тысяч рублей наказали АО «Мегафон Ритейл». Инспекторы тогда зафиксировали, что в магазине компании продавец работал в маске, «спущенной ниже носа».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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