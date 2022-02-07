Фото живого таракана в упаковке с хлебом опубликовали в социальных сетях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, сообщил о том, что ему продали упаковку хлеба, в которой ползал живой таракан. Фото упаковки с насекомым опубликовали в социальных сетях.

«Спасибо за „вкусный“ хлеб. Таракашка живой бегает внутри упаковки», — написал Макс.Г в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

В комментариях горожане восприняли это фото с юмором. Многие пожалели таракана. Другие в шутку уверяли автора фото, что ему повезло. По их словам, редко кому попадается хлеб с бесплатным мясом в одной упаковке.

«Не мучайте животное! Выпустите!» — иронизирует над ситуацией один из пользователей.

URA.RU направило запрос производителю продукции. На момент публикации ответа не последовало.

Ранее жители Магнитогорска жаловались на скопление тараканов в квартирах. Также тараканов заметили в одной из школ города. Отравление насекомых привело к интоксикации у школьников.

Живой таракан в упаковке с хлебом Фото: Макс Гончаров «Черное&Белое Магнитогорск»