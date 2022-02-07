07 февраля 2022
05 февраля 2022

Жителям Магнитогорска продают хлеб с тараканами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, выпечка, продуктовый магазин, хлеб, продажа, прилавок
Фото живого таракана в упаковке с хлебом опубликовали в социальных сетях Фото:

Житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, сообщил о том, что ему продали упаковку хлеба, в которой ползал живой таракан. Фото упаковки с насекомым опубликовали в социальных сетях.

«Спасибо за „вкусный“ хлеб. Таракашка живой бегает внутри упаковки», — написал Макс.Г в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

В комментариях горожане восприняли это фото с юмором. Многие пожалели таракана. Другие в шутку уверяли автора фото, что ему повезло. По их словам, редко кому попадается хлеб с бесплатным мясом в одной упаковке.

«Не мучайте животное! Выпустите!» — иронизирует над ситуацией один из пользователей.

URA.RU направило запрос производителю продукции. На момент публикации ответа не последовало.

Ранее жители Магнитогорска жаловались на скопление тараканов в квартирах. Также тараканов заметили в одной из школ города. Отравление насекомых привело к интоксикации у школьников.

Живой таракан в упаковке с хлебом
Фото:

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Житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, сообщил о том, что ему продали упаковку хлеба, в которой ползал живой таракан. Фото упаковки с насекомым опубликовали в социальных сетях. «Спасибо за „вкусный“ хлеб. Таракашка живой бегает внутри упаковки», — написал Макс.Г в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте». В комментариях горожане восприняли это фото с юмором. Многие пожалели таракана. Другие в шутку уверяли автора фото, что ему повезло. По их словам, редко кому попадается хлеб с бесплатным мясом в одной упаковке. «Не мучайте животное! Выпустите!» — иронизирует над ситуацией один из пользователей. URA.RU направило запрос производителю продукции. На момент публикации ответа не последовало. Ранее жители Магнитогорска жаловались на скопление тараканов в квартирах. Также тараканов заметили в одной из школ города. Отравление насекомых привело к интоксикации у школьников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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