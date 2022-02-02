Жители Магнитогорска (Челябинская область) жалуются на тараканов, которые заполонили их дома. В социальных сетях опубликовали материалы, на которых видно, как тараканы находятся на канализационных люках между домами.
«Продолжайте подкармливать собачек и голубей. А потом через канализационные магистрали ждите в гости беспризорников», — предупреждает жителей автор видео Виктор Е. в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Многие жители солидарны с автором видео. У многих насекомые уже ползают по квартирам.
«У меня в ванной такой недавно откуда-то выполз. Только больше намного, около восьми сантиметров длинной. Еле убила, живучий гад. Сразу обработала все порошком, надеюсь больше не придут», — прокомментировала ситуацию с тараканами пользователь Ира М.
Тараканы также заполонили одну из школ Магнитогорска. Многие придерживаются мнения, что насекомых нужно травить. Но родители пожаловались, что тараканов в заведении травят вместе с детьми. Мама одного из учеников написала в социальных сетях, что у ее сына сильная интоксикация отравляющими веществами.
Тараканы попадают в квартиры через канализационные люки
Фото: Виктор Е. в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «Вконтакте»
Жители Магнитогорска (Челябинская область) жалуются на тараканов, которые заполонили их дома. В социальных сетях опубликовали материалы, на которых видно, как тараканы находятся на канализационных люках между домами. «Продолжайте подкармливать собачек и голубей. А потом через канализационные магистрали ждите в гости беспризорников», — предупреждает жителей автор видео Виктор Е. в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Многие жители солидарны с автором видео. У многих насекомые уже ползают по квартирам. «У меня в ванной такой недавно откуда-то выполз. Только больше намного, около восьми сантиметров длинной. Еле убила, живучий гад. Сразу обработала все порошком, надеюсь больше не придут», — прокомментировала ситуацию с тараканами пользователь Ира М. Тараканы также заполонили одну из школ Магнитогорска. Многие придерживаются мнения, что насекомых нужно травить. Но родители пожаловались, что тараканов в заведении травят вместе с детьми. Мама одного из учеников написала в социальных сетях, что у ее сына сильная интоксикация отравляющими веществами.