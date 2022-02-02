Жители уверены, что тараканов привлекает еда, которой некоторые кормят бездомных животных Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Жители Магнитогорска (Челябинская область) жалуются на тараканов, которые заполонили их дома. В социальных сетях опубликовали материалы, на которых видно, как тараканы находятся на канализационных люках между домами.

«Продолжайте подкармливать собачек и голубей. А потом через канализационные магистрали ждите в гости беспризорников», — предупреждает жителей автор видео Виктор Е. в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Многие жители солидарны с автором видео. У многих насекомые уже ползают по квартирам.

«У меня в ванной такой недавно откуда-то выполз. Только больше намного, около восьми сантиметров длинной. Еле убила, живучий гад. Сразу обработала все порошком, надеюсь больше не придут», — прокомментировала ситуацию с тараканами пользователь Ира М.

Тараканы также заполонили одну из школ Магнитогорска. Многие придерживаются мнения, что насекомых нужно травить. Но родители пожаловались, что тараканов в заведении травят вместе с детьми. Мама одного из учеников написала в социальных сетях, что у ее сына сильная интоксикация отравляющими веществами.

Тараканы попадают в квартиры через канализационные люки Фото: Виктор Е. в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «Вконтакте»