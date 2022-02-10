По словам Владимира Гейко, проект по расселению аварийных домов — один из важнейших для городских властей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Екатеринбурга в 2021 году досрочно (и раньше не только других свердловских городов, но и российских мегаполисов) выполнила региональную программу по расселению ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. И сейчас добивается федерального финансирования на расселение домов, получивших статус аварийных после указанного периода, сообщил URA.RU вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко.

«Екатеринбург еще в прошлом году полностью выполнил региональную программу, которая финансируется из федерального бюджета. И мы обратились к правительству [РФ] c просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, которые позволили бы продолжить расселение домов, признанных аварийными после 2017 года. В настоящий момент у нас в городе действует муниципальная программа по расселению, она финансируется лишь из городского бюджета, и, безусловно, это влияет на темпы реализации. Чтобы ликвидировать аварийный фонд (сейчас это более 170 домов), нужны миллиарды», — сказал Гейко.

Подчеркивая важность проекта, Гейко уточнил, что мэрия неоднократно проходила через проверки со стороны Счетной палаты РФ, прокуратуры и Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (финансирует региональные программы). «И нарушений не было выявлено», — добавил он.

В сентябре 2021-го президент РФ Владимир Путин поручил правительству запустить новую программу по расселению из аварийного жилья, в нее должны войти дома, признанные таковыми на январь 2021 года. «Прошу учесть это в проекте бюджета», — говорил он.

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