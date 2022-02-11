Забег с участием топ-чиновников мэрии длился не более 15 минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов победил в VIP-забеге на Всероссийской акции «Лыжня России». Фаворитом считался бронзовый призер Олимпиады-2006 Иван Алыпов, на днях устроившийся в горадминистрацию. Соблюдая политес, именитый спортсмен не стал обгонять шефа. Депутаты Госдумы, олимпийские чемпионы по биатлону Сергей Чепиков и Антон Шипулин не приехали, хотя их, судя по объявлениям диктора, ждали.

VIP-забег проходил в Преображенском парке Академического района. Помимо Алыпова, вместе с Орловым за 10 минут до старта появились его замы Дмитрий Ноженко (экономика) и Екатерина Сибирцева (соцполитика), глава района Николай Смирнягин (его назначали в январе, и считается, что Орлов, перенеся главную городскую площадку «Лыжни России» в Академический, Смирнягина таким образом поддержал), глава Ленинского района Элена Беруавшили, начальник департамента образования Константин Шевченко и руководитель комитета мэрии по физкультуре и спорту Людмила Фитина (начальница Алыпова).

На преодоление участка длиной 2023 метра у них ушло не более 15 минут. Чиновники, по которым видно, что они умеют кататься (а это не только Алыпов), особо не торопились, придерживаясь темпа Орлова. В итоге градоначальник финишировал с Алыповым вместе, чуть его обогнав.

«Впечатления великолепные. Несмотря на то что всю ночь шел снег (выпало больше полумесячной номы февраля), очень мягкая лыжня. Мы наш пробег посвящаем предстоящему забегу наших девочек [на Олимпиаде] в 12:25 (в этот момент мэр взглянул на часы, похожие на премиальные Rolex, — прим. URA.RU). <…> Лыжный спорт в Екатеринбурге очень любят. И то, что главная лыжня города располагается в Преображенском парке, символично. Потому что с этого года Академический заработал как полноценная административная единица. Здесь живут молодые, креативные, любящие спорт люди», — отдышавшись, подытожил Орлов.

До VIP-старта Алексей Орлов успел запустить детский забег и сделать несколько фотографий с активистами Ленинского отделения «Единой России» (мэр, недавно ставший замсекретаря свердловского отделения ЕР, постепенно начинает связывать свою работу с партией) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За несколько минут до стартового сигнала Орлов, Алыпов (второй справа) и Ноженко (первый справа) сделали селфи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Иван Алыпов, как и принято среди профессионалов, решил не показывать превосходство над коллегами, финишировал с ними в одно время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатерина Сибирцева (по центру) и Элена Беруашвили (справа) выступили группой моральной поддержки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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