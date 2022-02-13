В челябинском зоопарке снежный барс загрыз рысенка

Погибшему рысенку было около 8 месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском зоопарке 11 февраля снежный барс загрыз рысенка. Эту информацию подтвердили в пресс-службе зоопарка.

«Рысенок погиб от лап другой хищной кошки- снежного барса. Детали уточняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе зоопарка.

В зоопарке добавили, что в настоящее время идет внутреннее расследование. Все подробности произошедшего выясняются.

В сентябре 2021 года в зоопарке Челябинска из-за вспышки опасной инфекции начали гибнуть птицы. Затем были отравлены два бурых медведя Степан и Маша. В результате оба животных погибли. В декабре от старости умер лев Ричард.