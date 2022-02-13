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В челябинском зоопарке снежный барс загрыз рысенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк открыли для посещения. Челябинск, зоопарк, животные, рысь
Погибшему рысенку было около 8 месяцев Фото:

В челябинском зоопарке 11 февраля снежный барс загрыз рысенка. Эту информацию подтвердили в пресс-службе зоопарка.

«Рысенок погиб от лап другой хищной кошки- снежного барса. Детали уточняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе зоопарка.

В зоопарке добавили, что в настоящее время идет внутреннее расследование. Все подробности произошедшего выясняются.

В сентябре 2021 года в зоопарке Челябинска из-за вспышки опасной инфекции начали гибнуть птицы. Затем были отравлены два бурых медведя Степан и Маша. В результате оба животных погибли. В декабре от старости умер лев Ричард.

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В челябинском зоопарке 11 февраля снежный барс загрыз рысенка. Эту информацию подтвердили в пресс-службе зоопарка. «Рысенок погиб от лап другой хищной кошки- снежного барса. Детали уточняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе зоопарка. В зоопарке добавили, что в настоящее время идет внутреннее расследование. Все подробности произошедшего выясняются. В сентябре 2021 года в зоопарке Челябинска из-за вспышки опасной инфекции начали гибнуть птицы. Затем были отравлены два бурых медведя Степан и Маша. В результате оба животных погибли. В декабре от старости умер лев Ричард.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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