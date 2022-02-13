В компании мэрии Пыть-Яха прошли обыски. Инсайд

14 февраля 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

В управлении следственного комитета сообщили, что по факту невыплаты денежных средств возбуждено уголовное дело Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В муниципальной транспортной компании Пыть-Яха, предприятии-банкроте, учредителем которого является мэрия, началась серия обысков и выемок документов из-за невыплаты зарплат. Операцию проводит СК. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовому ведомству. «В МУПАТП из-за систематической невыплаты зарплаты проводят серию выемок документов и обысков. Зарплаты не платят уже месяцы, долгов перед действующими сотрудниками на сумму около двух миллионов», — говорит источник. Источник также сообщил, что предприятие не выплатило деньги и давно уволившимся работникам, общий долг компании, по версии информатора, составляет порядка пяти миллионов рублей. В следственном управлении СК по ХМАО подтвердили информацию о выемках документов и сообщили, что в отношении действующего директора предприятия Анатолия Котенко возбудили уголовное дело. «Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении руководителя городского муниципального предприятия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», — рассказал пресс-секретарь. Представитель СК также сообщил, что, по официальным данным, предприятие задолжало работникам около 500 тысяч рублей. «Пока это предварительные данные. Далее в ходе экспертиз и следствия будем выяснять», — добавил пресс-секретарь. Дозвониться до Котенко не удалось, URA.RU не располагает его номером телефона. В мэрии Пыть-Яха не смогли своевременно предоставить комментарий по ситуации с возбуждением уголовного дела, выемками и невыплате заработной платы в МУПАТП. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники МУПАТП жаловались Комаровой на невыносимые условия труда. В предприятии их сочли провокаторами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В муниципальной транспортной компании Пыть-Яха, предприятии-банкроте, учредителем которого является мэрия, началась серия обысков и выемок документов из-за невыплаты зарплат. Операцию проводит СК. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовому ведомству. «В МУПАТП из-за систематической невыплаты зарплаты проводят серию выемок документов и обысков. Зарплаты не платят уже месяцы, долгов перед действующими сотрудниками на сумму около двух миллионов», — говорит источник. Источник также сообщил, что предприятие не выплатило деньги и давно уволившимся работникам, общий долг компании, по версии информатора, составляет порядка пяти миллионов рублей. В следственном управлении СК по ХМАО подтвердили информацию о выемках документов и сообщили, что в отношении действующего директора предприятия Анатолия Котенко возбудили уголовное дело. «Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении руководителя городского муниципального предприятия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», — рассказал пресс-секретарь. Представитель СК также сообщил, что, по официальным данным, предприятие задолжало работникам около 500 тысяч рублей. «Пока это предварительные данные. Далее в ходе экспертиз и следствия будем выяснять», — добавил пресс-секретарь. Дозвониться до Котенко не удалось, URA.RU не располагает его номером телефона. В мэрии Пыть-Яха не смогли своевременно предоставить комментарий по ситуации с возбуждением уголовного дела, выемками и невыплате заработной платы в МУПАТП. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники МУПАТП жаловались Комаровой на невыносимые условия труда. В предприятии их сочли провокаторами.