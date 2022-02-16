Наркоманы пугают жителей в долинах малых рек, заявил депутат Илья Лисняк Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Депутат заксобрания Илья Лисняк считает, что реализации проекта по созданию «Зеленого кольца» в долинах малых рек к 300-летию Перми может помешать сложившаяся там криминогенная обстановка. На заседании краевого парламента 17 февраля он заявил, что там распространяют наркотические вещества. Трансляция заседания велась онлайн на официальном сайте.

«Так называемые закладчики раскапывают прикорневую систему кустов и деревьев, портят флору, распугивают фауну, а сам факт каждодневного присутствия криминальных элементов заставляет пермяков сторониться долин малых рек», — заявил Лисняк. Особенно остро, по его словам, проблема стоит в долинах рек Уинка и Данилиха.

Лисняк отметил, что неоднократно поднимал этот вопрос на заседании городской антинаркотической комиссии. «Но то ли пеших патрулей мало, то ли сообщения о деятельности закладчиков не всегда приводят к результативным оперативным мероприятиям, поскольку наркоманы и наркодилеры посещают долины малых рек ежедневно. Общественные кураторы присылают фотоподтвержения и мне, и сотрудникам полиции. А в 2021 году удалось поймать только девять человек», — рассказал депутат.

Лисняк попросил руководителя ГУ МВД России по Пермскому краю Александра Щеглова активизировать работу патрулей в долинах. Щеглов ответил, что патрульно-постовые службы используются в общественных территориях и на улицах, но он попросит своих подчиненных проанализировать, где таких преступлений регистрируется больше всего. Если среди них окажутся парки и общественные пространства, то «надо продумать там нахождение нарядов дежурных служб», добавил Щеглов.

Всего в 2021 году, по его словам, было выявлено 3819 наркопреступлений (на 2,3% меньше, чем в 2020 году). Пресечена деятельность 12 притонов, трех нарколабораторий, изъято 97 кг запрещенных веществ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми поймали банду молодых людей, которые избивали закладчиков и распространителей наркотиков. В нее входили три 17-летних подростка и один 19-летний молодой человек.

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