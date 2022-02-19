19 февраля 2022
18 февраля 2022
17 февраля 2022

Устроившего притон жителя ЯНАО отселили от соседки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства А.В. Медведевым. Курган, депутат, чиновник, руки, мужские руки
После обращения депутата шумного соседа отселили Фото:

Жителя села Сеяха (ЯНАО), на которого жаловались соседи из-за того, что он устроил в общежитии «притон», отселили. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Тюменской облдумы от ЯНАО Иван Вершинин.

«По факту моего депутатского запроса отреагировала окружная прокуратура, коллеги из органов исполнительной власти. Обратившаяся жительница проинформировала, что вчера соседа-буяна отселили из соседней комнаты, а комнату предоставили для семьи с детьми», — написал депутат.

Сосед устраивал в своей комнате притон, распивал спиртные напитки, при этом постоянно дрался со своими гостями. Кроме того, он развел антисанитарию. Женщина, живущая рядом с ним, опасалась за безопасность детей. Мэрия не смогла помочь ей в решении проблемы, и тогда она обратилась к Вершинину.

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Жителя села Сеяха (ЯНАО), на которого жаловались соседи из-за того, что он устроил в общежитии «притон», отселили. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Тюменской облдумы от ЯНАО Иван Вершинин. «По факту моего депутатского запроса отреагировала окружная прокуратура, коллеги из органов исполнительной власти. Обратившаяся жительница проинформировала, что вчера соседа-буяна отселили из соседней комнаты, а комнату предоставили для семьи с детьми», — написал депутат. Сосед устраивал в своей комнате притон, распивал спиртные напитки, при этом постоянно дрался со своими гостями. Кроме того, он развел антисанитарию. Женщина, живущая рядом с ним, опасалась за безопасность детей. Мэрия не смогла помочь ей в решении проблемы, и тогда она обратилась к Вершинину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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