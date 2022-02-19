Устроившего притон жителя ЯНАО отселили от соседки

После обращения депутата шумного соседа отселили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя села Сеяха (ЯНАО), на которого жаловались соседи из-за того, что он устроил в общежитии «притон», отселили. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Тюменской облдумы от ЯНАО Иван Вершинин.

«По факту моего депутатского запроса отреагировала окружная прокуратура, коллеги из органов исполнительной власти. Обратившаяся жительница проинформировала, что вчера соседа-буяна отселили из соседней комнаты, а комнату предоставили для семьи с детьми», — написал депутат.

Сосед устраивал в своей комнате притон, распивал спиртные напитки, при этом постоянно дрался со своими гостями. Кроме того, он развел антисанитарию. Женщина, живущая рядом с ним, опасалась за безопасность детей. Мэрия не смогла помочь ей в решении проблемы, и тогда она обратилась к Вершинину.