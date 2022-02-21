В ХМАО родственникам не отдали тело пенсионерки для погребения

В ХМАО родственникам запретили проститься с погибшей из-за COVID, при этом ее ПЦР-тест оказался отрицательным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Югорской городской больнице родственникам запретили провести церемонию прощания с погибшей пенсионеркой из-за подозрений на коронавирус, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом URA.RU рассказала дочь погибшей.

«Мама болела раком, у нее была четвертая стадия. Периодически у нее набиралась жидкость в легких. Это произошло еще раз, и я увезла ее в приемное отделение больницы. В процедурном кабинете ей сделали экспресс-тест, который показал наличие коронавируса. Однако на следующий день взяли мазок и отправили уже в лабораторию, он показал отрицательный результат. Несмотря на это нам не отдали тело после ее смерти, чтобы похоронить как следует. С морга на кладбище в мешке. Прощание запретили. Разрешили только 5 человек считая имама», — сказала женщина.

В пресс-службе больницы объяснили, что в инфекционное отделение госпитализируют пациентов с подтвержденным коронавирусом, пневмонией или же с соответствующими симптомами. А процедура передачи тела происходит согласно рекомендациям Минздрава России. «Тело помещается во второй пластиковый пакет, проводится дезинфекция пакета снаружи, выдается тело в закрытом гробу без церемонии прощания», — объяснили в пресс-службе больницы.

Несмотря на это, родственники погибшей сомневаются в наличии коронавируса у пенсионерки и намерены обращаться в прокуратуру с требованием разобраться в ситуации. «Мы приходили к ней, проводили с ней время и дома. До того, как попасть в больницу, она жила с семьей. Никто из нас коронавирусом не заразился. Думаю, что это могло быть сделано специально для получения некоторых выплат при работе с коронавирусными пациентами», — сказала дочь погибшей. Главный врач городской больницы Андрей Маренко не ответил на звонки корреспондента агентства.

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