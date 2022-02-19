Скандальный пермский экс-министр нашел новую работу

Олега Глызина уже представили коллективу спорткомплекса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший министр спорта Пермского края Олег Глызин, который в свое время поссорился со многими спортивными федерациями, возглавил ДЮЦ «Здоровье» (он же дворец спорта «Прикамье»). Об этом в своем Facedook сообщила депутат Пермской гордумы Наталья Рослякова.

«Сегодня в спортивном комплексе „Прикамье“ Кировского района состоялось представление нового руководителя Глызина Олега Анатольевича. Перед ним стоят серьезные задачи по объявлению конкурсных процедур, проведению ремонтных работ и строительных работ спортивной арены и административного корпуса», — пишет Рослякова.

Глызина коллективу представили вице-мэр Перми Алексей Грибанов и начальник департамента образования Анна Деменева. В пресс-службе мэрии подтвердили информацию о назначении.

Олег Глызин возглавлял министерство спорта Пермского края с января 2017 по май 2018 года. Его отставку связывали с тем, что у него сложились конфликтные отношения со спортивными федерациями и профессиональными клубами. До марта 2021 года комплексом руководила бывший вице-мэр Перми Людмила Гаджиева. Против назначения Глызина якобы выступали сотрудники учреждения, которые собирались жаловаться губернатору Дмитрию Махонину. Однако, говорит источник в коллективе, ситуацию удалось урегулировать.