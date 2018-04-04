Пермские элиты дождались от Решетникова «зачистки» правительства

17:42 04 апреля 2018 1

Максим Решетников дождался удобного момента и вернулся к «чистке» правительства Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников прекратил «затишье», которое длилось несколько месяцев, и продолжил формирование своей команды. В отставку ушла министр культуры Галина Кокоулина, приглашенная еще прежним главой региона Виктором Басаргиными и проработавшая немногим больше года. Ее сменит заместитель главы администрации Перми Вячеслав Торчинский, которому предстоит курировать важнейшие проекты в преддверии юбилея Перми. А наблюдатели тем временем предвкушают продолжение «чистки» и называют потенциальных кандидатов на «вылет».

Почему сейчас?

Новый губернатор дал возможность многим членам правительства Виктора Басаргина проявить себя Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермские элиты еще до наступления Нового года ждали от Решетникова «зачистки» правительства. Кабинет министров давно покинули явные соратники прежнего губернатора Виктора Басаргина. Но в то же время продолжают работать чиновники «старой команды», вокруг которых то и дело возникают конфликты. Многие полагали, что «затишье» связано с президентской кампанией — странно было бы увольнять чиновников и создавать конфликты перед выборами главы государства.

Сам Решетников неоднократно публично заявлял, что намерен оценивать министров по их профессиональным качествам, а не по принадлежности к той или иной команде. И глава региона не обещал, что будет «зачистка». Но в то же время Решетников в интервью «URA.RU» отмечал, что «пожизненного найма у нас нет», и таким образом не исключил точечных изменений.

Почему именно минкульт?

На сегодняшний день в правительстве есть ряд уязвимых чиновников. У вице-премьера и министра строительства Михаила Сюткина сложился серьезный конфликт с пермскими застройщиками. Вице-премьера и начальника региональной службы по тарифам (РСТ) Антона Удальева атаковали силовики. А деятельность министра здравоохранения Дмитрия Матвеева привела к уличным протестам.

Галина Кокоулина проработала чуть больше года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Но все они были приглашены в правительство самим Решетниковым. А уволенная Галина Кокоулина в январе прошлого года приходила в команду Басаргина. Как рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией, по поведению Галины Кокоулиной не было заметно, что она собирается покинуть пост министра культуры. «Еще три дня назад она приняла приглашения и планировала присутствовать на ряде важных мероприятий и встречах», — объяснил собеседник.

Смена министра культуры — лишь начало, уверен политтехнолог Дмитрий Логинов. «Кадровые перестановки продолжатся вплоть до осени этого года. Отдельные министры и вице-премьеры находятся под вопросом. До сих пор непонятно, кто возглавит краевую администрацию. Время выбрано правильно — ведь и на федеральном уровне параллельно идут схожие процессы», — рассуждает собеседник.

Татьяна Абдуллина в последнее время подозрительно снизила активность Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Вероятно, следующим в отставку отправится снова кто-то из условно «басаргинских». Вполне возможно, что следующим будет уволен министр спорта Олег Глызин, который тоже работает с января прошлого года — полагает политический консультант Сергей Иванов.

Наблюдатели также отмечают, что в последнее время почти незаметна стала вице-премьер Татьяна Абдуллина, которую считают соратницей спикера Заксобрания Валерия Сухих. Басаргин повысил чиновницу до вице-премьера в январе 2017 года, на протяжении пяти лет она была министром социального развития.

Сегодня Абдуллина формально курирует минздрав и минсоцразвития, но у обоих ведомств достаточно сильные руководители. Поэтому какова будет дальнейшая судьба вице-премьера — непонятно.

Почему все пристально следят за Глызиным?

Олег Глызин больше не будет заниматься развитием туризма в Прикамье Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Многие теперь задумались о дальнейшей судьбе министра спорта Олега Глызина не только потому, что это условно «басаргинский» человек. Дело в том, что одновременно со сменой главы минкульта губернатор передал ведомству полномочия по развитию туризма, которые все последние годы были закреплены как раз за минспорта.

Вокруг Олега Глызина возникают конфликты с прошлого года. Министерству спорта предъявляют претензии спортивные федерации и профессиональные клубы. А наиболее яркой стала декабрьская атака со стороны футбольного клуба «Амкар», замеченная на федеральном уровне. Сейчас министерству достается и от оппозиции. Публично в социальных сетях ведомство критикует лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Олег Постников.

Почему именно Торчинский?

Решение губернатора мало кого удивило. Вячеслава Торчинского весь прошлый месяц в кулуарах «номинировали» на пост министра культуры. Источники в правительстве говорят, что именно его многие рекомендовали главе региона.

Вячеслав Торчинский (в центре) уже хорошо знаком губернатору Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Есть важный нюанс: сейчас в Перми уже началась подготовка к празднованию 300-летнего юбилея города (2023 год). Ключевые программы будет курировать минкульт. А именно Торчинский все последние годы отвечал на праздничные мероприятия в столице Прикамья.

Перемен и улучшений в сфере культуры от нового министра не ждут. По мнению источника, сама должность является скорее бутафорской, а министр является «свадебным генералом». В первую очередь, это касается распределения денежных средств, которое, в свою очередь, ограничивается федеральным законодательством.

Руководителям учреждений культуры Вячеслав Торчинский известен как классический бюрократ, строго придерживающийся установленных норм и не стремящийся инициировать перемены. При этом опытный чиновник хорошо умеет улаживать конфликтные ситуации, что не раз продемонстрировал во время своей работы в городской администрации.

Другим претендентом на пост министра называли бывшего главу минкульта и нынешнего замминистра Александра Протасевича. Неизвестно, сработается ли он с новым руководителем.

Сергей Иванов говорит, что «мы видим постепенное формирование новой команды губернатора»: «Изменения выглядят точечными, и они давно напрашивались. Конечно, бросается в глаза, что губернатор перетягивает кадры из администрации Перми. Но удивляться нечему — кадровая скамейка запасных в Пермском крае очень короткая».

Кто вместо него?

Собеседники «URA.RU» в мэрии полагают, что вряд ли придется искать замену Торчинскому. Его функционал вполне можно поручить Екатерине Аскаровой, возглавлявшей департамент культуры и молодежной политики в августе—октябре прошлого года (пока Торчинский руководил Свердловским районом). Либо повысить кого-то из замначальника департамента — Елену Крысину или Ирину Стрелкову.